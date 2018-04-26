Билеты на второй тестовый матч на «Самара Арене» начнут продавать на этой неделе
В пятницу, 27 мая, начнется продажа билетов на второй тестовый матч, который пройдет на "Самара Арене" 6 мая. "Крылья Советов" примут на своем поле краснодарскую "Кубань". Начало игры в 17:00.
Кассы откроются в 12:00. Билеты можно будет купить на «Металлурге» и в удаленных точках продаж:
Билеты на сектор активной поддержки B130, а также примыкающий к нему B129, будут продавать только в ТЦ "Сила Спорта". Детям до 14 лет для прохода на стадион также потребуется билет. Посетить матч они смогут только в сопровождении взрослых. Отметим, что им не будут продавать билеты в сектора B130 и C117.
Владельцам абонементов приобретать билеты не нужно, попасть на стадион они смогут по своим сезонным пластиковым картам. Владельцы абонементов занимают свободные места на соответствующих секторах, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».
Кассы откроются в 12:00. Билеты можно будет купить на «Металлурге» и в удаленных точках продаж:
- ТЦ "Вива Ленд", Кирова, 147
- ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)
- ТЦ "Вавилон", Ульяновская, 18
- ТЦ "Космопорт", Дыбенко, 30
- ТЦ "Мега Сити", Ново-Садовая, 160М
- ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17
- ТЦ "Русь на Волге", Тольятти, Революционная, 52А
Билеты на сектор активной поддержки B130, а также примыкающий к нему B129, будут продавать только в ТЦ "Сила Спорта". Детям до 14 лет для прохода на стадион также потребуется билет. Посетить матч они смогут только в сопровождении взрослых. Отметим, что им не будут продавать билеты в сектора B130 и C117.
Владельцам абонементов приобретать билеты не нужно, попасть на стадион они смогут по своим сезонным пластиковым картам. Владельцы абонементов занимают свободные места на соответствующих секторах, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».
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