Билеты на второй тестовый матч на «Самара Арене» начнут продавать на этой неделе

ТЦ "Вива Ленд", Кирова, 147

ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)

ТЦ "Вавилон", Ульяновская, 18

ТЦ "Космопорт", Дыбенко, 30

ТЦ "Мега Сити", Ново-Садовая, 160М

ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17

ТЦ "Русь на Волге", Тольятти, Революционная, 52А

Кассы откроются в 12:00. Билеты можно будет купить на «Металлурге» и в удаленных точках продаж:Электронные билеты на игру "Крылья Советов" – "Кубань" реализовываться не будут.Билеты на сектор активной поддержки B130, а также примыкающий к нему B129, будут продавать только в ТЦ "Сила Спорта". Детям до 14 лет для прохода на стадион также потребуется билет. Посетить матч они смогут только в сопровождении взрослых. Отметим, что им не будут продавать билеты в сектора B130 и C117.Владельцам абонементов приобретать билеты не нужно, попасть на стадион они смогут по своим сезонным пластиковым картам. Владельцы абонементов занимают свободные места на соответствующих секторах, сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».