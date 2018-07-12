Билеты на матчи «Крыльев Советов» на «Самара Арене» будут стоить от 300 рублей

31 июля самарская футбольная команда начнет новый игровой сезон 2018-2019.



Матчи будут проходить на новом стадионе «Самара Арена». Как сообщает пресс-служба «Крыльев Советов», стоимость абонементов на все домашние игры начинается от 4000 рублей. Владельцам абонементов прошлого сезона новый будет стоить от 3,6 тысяч рублей. Для этого нужно предъявить при покупке паспорт и старый абонемент. Также в цену абонемента в сектора А105-107 входит одно место на парковке.



Будет действовать 50% скидка на детские абонементы в сектора С124, С125, А110, А111. Она предоставляется родителям при наличии паспорта или свидетельства о рождении. Дети до 14 лет смогут посещать матчи только со взрослыми. В сектор B130 детей не пропустят.



Студентам и пенсионерам при предъявлении студенческого билета и пенсионного удостоверения абонементы продаются также со скидкой. Скидка 50% предоставляется учащимся спортивных школ в сектора B126, B127, B128, а также инвалидам 1 и 2 групп в сектор D112.



Ветераны ВОВ могут посещать домашние матчи «Крыльев» бесплатно по специальным приглашениям (сектор А106), которые выдаются при предъявлении соответствующего удостоверения.

Сектором активной поддержки «Крыльев» останется B130.Не будут продаваться абонементы в сектора: А101, С117, D112, D113, D114, C517 (буферные зоны), D115, D116 (гостевые сектора), а также на 4 и 5 ярусы трибун A, B и D.Билеты на матчи будут двух категорий. Первой категории будут стоить от 400 рублей, второй - от 300 рублей.