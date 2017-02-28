Безработный похитил 1,5 млн рублей и 500 евро из лаборатории

Преступление произошло в декабре 2016 года, о нем сегодня сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.



Тогда в полицию обратилась директор одной из клинико-диагностических лабораторий Самары. Женщина сообщила, что из сейфа в офисе учреждения пропали денежные средства в размере 1,5 млн рублей и 500 евро.



Было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. С подоконника и оконной рамы в кабинете директора оперативники сняли отпечатки пальцев и сверили их с имеющейся дактилоскопической картотекой. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена, и его задержали. Предполагаемым вором оказался 23-летний безработный житель села Шигоны, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.



В настоящее время стражи правопорядка продолжают выяснять все подробности произошедшего. Местонахождение похищенных денежных средств устанавливается.