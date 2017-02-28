Безработный похитил 1,5 млн рублей и 500 евро из лаборатории
Преступление произошло в декабре 2016 года, о нем сегодня сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Тогда в полицию обратилась директор одной из клинико-диагностических лабораторий Самары. Женщина сообщила, что из сейфа в офисе учреждения пропали денежные средства в размере 1,5 млн рублей и 500 евро.
Было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. С подоконника и оконной рамы в кабинете директора оперативники сняли отпечатки пальцев и сверили их с имеющейся дактилоскопической картотекой. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена, и его задержали. Предполагаемым вором оказался 23-летний безработный житель села Шигоны, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.
В настоящее время стражи правопорядка продолжают выяснять все подробности произошедшего. Местонахождение похищенных денежных средств устанавливается.
Тогда в полицию обратилась директор одной из клинико-диагностических лабораторий Самары. Женщина сообщила, что из сейфа в офисе учреждения пропали денежные средства в размере 1,5 млн рублей и 500 евро.
Было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. С подоконника и оконной рамы в кабинете директора оперативники сняли отпечатки пальцев и сверили их с имеющейся дактилоскопической картотекой. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника была установлена, и его задержали. Предполагаемым вором оказался 23-летний безработный житель села Шигоны, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.
В настоящее время стражи правопорядка продолжают выяснять все подробности произошедшего. Местонахождение похищенных денежных средств устанавливается.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 февраля 2017
119
28 февраля 2017
125
28 февраля 2017
145
28 февраля 2017
134
28 февраля 2017
163
28 февраля 2017
126
28 февраля 2017
172
28 февраля 2017 , 18:16
119
Предмет конкурса – заключение договора на организацию и проведение муниципальной...
28 февраля 2017 , 18:10
125
Преступление произошло в декабре 2016 года, о нем сегодня сообщили в ГУ МВД России по Самарской...
28 февраля 2017 , 18:00
128
Рейтинг городов-миллионников по продажам автомобилей на тысячу жителей за 2016 год составлен...
28 февраля 2017 , 17:59
145
ООО «Поволжская строительная корпорация» (ПСК) выкупила долю в праве на недострой...
28 февраля 2017 , 17:58
263
Трагический инцидент произошел 27 февраля в 10:25 на перегоне «Царевщина-Курумоч».
28 февраля 2017 , 17:56
134
Самарастат опубликовал данные мониторинга розничных цен в области в период с 20 по...
28 февраля 2017 , 17:55
163
Она состоится с 1 по 2 марта под эгидой ГУ МЧС России по Самарской области.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 февраля 2017
5007
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
3798
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
2904
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
30 января 2017
2852
Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду.
19 февраля 2017
847
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
27 февраля 2017
1325
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...
27 февраля 2017
624
Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 25 февраля.
27 февраля 2017
271
Необычный случай произошел в магазине на улице Академика Кузнецова в Красноглинском районе.