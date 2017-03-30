Безработный мужчина украл из магазина бутылку коньяка и продал ее

В полицию поступило сообщение от работницы магазина на улице Георгия Димитрова в Самаре.



Она сообщила, что несколько минут назад один из посетителей схватил с прилавка бутылку алкоголя и выбежал из торговой точки. Выяснилось, что добычей похитителя стал коньяк стоимостью 1260 рублей.



Вскоре полицейские задержали подозреваемого в ограблении. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 58-летний задержанный имеет несколько судимостей, в том числе за кражу и незаконный оборот наркотиков. По данным полиции, у подозреваемого нет постоянного места жительства в Самаре, и сейчас он нигде не работает. Сообщается, что похищенный коньяк мужчина успел продать.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

