Безработный мужчина украл из магазина бутылку коньяка и продал ее
В полицию поступило сообщение от работницы магазина на улице Георгия Димитрова в Самаре.
Она сообщила, что несколько минут назад один из посетителей схватил с прилавка бутылку алкоголя и выбежал из торговой точки. Выяснилось, что добычей похитителя стал коньяк стоимостью 1260 рублей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого в ограблении. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 58-летний задержанный имеет несколько судимостей, в том числе за кражу и незаконный оборот наркотиков. По данным полиции, у подозреваемого нет постоянного места жительства в Самаре, и сейчас он нигде не работает. Сообщается, что похищенный коньяк мужчина успел продать.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Она сообщила, что несколько минут назад один из посетителей схватил с прилавка бутылку алкоголя и выбежал из торговой точки. Выяснилось, что добычей похитителя стал коньяк стоимостью 1260 рублей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого в ограблении. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 58-летний задержанный имеет несколько судимостей, в том числе за кражу и незаконный оборот наркотиков. По данным полиции, у подозреваемого нет постоянного места жительства в Самаре, и сейчас он нигде не работает. Сообщается, что похищенный коньяк мужчина успел продать.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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