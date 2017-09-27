Безопасные и качественные дороги в Самаре: Красноармейская готова на 80%
На улице Красноармейская в исторической части Самары продолжается комплексный ремонт на участке от улицы Урицкого до улицы Максима Горького. Она располагается на гостевом маршруте и ведет к площади Куйбышева, Струковскому саду.
Сейчас здесь завершаются основные работы. В ночь на среду, 27 сентября, подрядчик укладывал верхний слой асфальт на примыканиях к проезжей части. Смесь, которая использовалась при этих работах, отличается повышенной прочностью и влагоустойчивостью.
В целом запланированный объем по комплексному обновлению выполнен уже на 80%. Ремонт производится по заказу департамента городского хозяйства и экологии в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».
До этого рабочие отфрезеровали старое покрытие проезжей части на площади более 40 тысяч квадратных метров, привели в порядок дождеприемники и колодцы, уложили нижний, выравнивающий слой асфальта, установили новые бордюры.
Кроме того, подрядчик заасфальтировал тротуары, на части пешеходной зоны уложили плитку, в том числе и тактильную для удобства горожан с ограниченными возможностями. На Красноармейской приводят в порядок и газоны, наносят разметку, устанавливают новые дорожные знаки, урны - всего их будет 126.
На участке трудится ремонтная бригада из 12 человек. Ход работ контролируют представители городской администрации. Закончить ремонт Красноармейской должны к концу октября.
Необходимо отметить, что по этому же муниципальному контракту комплексно ремонтируются улицы Комсомольская, Чапаевская, Осипенко и Волжский проспект. Общая готовность по данным объектам - 80%.
После окончания работ подрядчик в течение пяти лет за свой счет будет устранять дефекты в случае их возникновения – такова гарантия на
комплексно отремонтированную проезжую часть и тротуарное покрытие.
Сейчас здесь завершаются основные работы. В ночь на среду, 27 сентября, подрядчик укладывал верхний слой асфальт на примыканиях к проезжей части. Смесь, которая использовалась при этих работах, отличается повышенной прочностью и влагоустойчивостью.
В целом запланированный объем по комплексному обновлению выполнен уже на 80%. Ремонт производится по заказу департамента городского хозяйства и экологии в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».
До этого рабочие отфрезеровали старое покрытие проезжей части на площади более 40 тысяч квадратных метров, привели в порядок дождеприемники и колодцы, уложили нижний, выравнивающий слой асфальта, установили новые бордюры.
Кроме того, подрядчик заасфальтировал тротуары, на части пешеходной зоны уложили плитку, в том числе и тактильную для удобства горожан с ограниченными возможностями. На Красноармейской приводят в порядок и газоны, наносят разметку, устанавливают новые дорожные знаки, урны - всего их будет 126.
На участке трудится ремонтная бригада из 12 человек. Ход работ контролируют представители городской администрации. Закончить ремонт Красноармейской должны к концу октября.
Необходимо отметить, что по этому же муниципальному контракту комплексно ремонтируются улицы Комсомольская, Чапаевская, Осипенко и Волжский проспект. Общая готовность по данным объектам - 80%.
После окончания работ подрядчик в течение пяти лет за свой счет будет устранять дефекты в случае их возникновения – такова гарантия на
комплексно отремонтированную проезжую часть и тротуарное покрытие.
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