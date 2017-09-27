Безопасные и качественные дороги в Самаре: Красноармейская готова на 80%

Сейчас здесь завершаются основные работы. В ночь на среду, 27 сентября, подрядчик укладывал верхний слой асфальт на примыканиях к проезжей части. Смесь, которая использовалась при этих работах, отличается повышенной прочностью и влагоустойчивостью.В целом запланированный объем по комплексному обновлению выполнен уже на 80%. Ремонт производится по заказу департамента городского хозяйства и экологии в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».До этого рабочие отфрезеровали старое покрытие проезжей части на площади более 40 тысяч квадратных метров, привели в порядок дождеприемники и колодцы, уложили нижний, выравнивающий слой асфальта, установили новые бордюры.Кроме того, подрядчик заасфальтировал тротуары, на части пешеходной зоны уложили плитку, в том числе и тактильную для удобства горожан с ограниченными возможностями. На Красноармейской приводят в порядок и газоны, наносят разметку, устанавливают новые дорожные знаки, урны - всего их будет 126.На участке трудится ремонтная бригада из 12 человек. Ход работ контролируют представители городской администрации. Закончить ремонт Красноармейской должны к концу октября.Необходимо отметить, что по этому же муниципальному контракту комплексно ремонтируются улицы Комсомольская, Чапаевская, Осипенко и Волжский проспект. Общая готовность по данным объектам - 80%.После окончания работ подрядчик в течение пяти лет за свой счет будет устранять дефекты в случае их возникновения – такова гарантия накомплексно отремонтированную проезжую часть и тротуарное покрытие.