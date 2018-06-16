Бесплатный тренинг от артистов-кукловодов пройдет в самарской библиотеке
16 июня, в субботу, в 9:30 в библиотеке № 34 (Молодежный переулок, 21) состоится творческая встреча с артистами Самарского театра кукол «Волшебный мир театра» (0+).
Станислав Горковенко и Евгений Богданов проведут презентацию кукол, а также тренинги профессионального мастерства.
Вход свободный.
Станислав Горковенко и Евгений Богданов проведут презентацию кукол, а также тренинги профессионального мастерства.
Вход свободный.
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