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Бесплатный тренинг от артистов-кукловодов пройдет в самарской библиотеке

16 июня, в субботу, в 9:30 в библиотеке № 34 (Молодежный переулок, 21) состоится творческая встреча с артистами Самарского театра кукол «Волшебный мир театра» (0+).

Станислав Горковенко и Евгений Богданов проведут презентацию кукол, а также тренинги профессионального мастерства.

Вход свободный.
Дата: 15 июня 2018 , 19:37
189
Автор текста: Ирина Кириллова
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