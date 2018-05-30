Бесплатный проезд и билеты в театры и музеи. Какие преимущества дает паспорт болельщика
Паспорт болельщика (FAN ID) - это персонифицированная карта зрителя, которая необходима для того, чтобы попасть на стадион. Она именная, оформляется и доставляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018.
Как сообщили sgpress.ru в управлении информации и аналитики городской администрации, в Самаре владельцы паспорта болельщика могут бесплатно посещать временные выставки в муниципальных музеях, организованные во время ЧМ-2018 и посвященные ему.
Кроме того, для обладателей FAN ID разработана особая система скидок. К примеру, театр «Лукоморье»предоставит скидку в 5% на спектакли, которые будут проходить во время ЧМ-2018 . Театры «Самарская площадь», «Камерная сцена» и театр «Витражи» при условии приобретения одного билета в кассе театра смогут предложить второй билет (в том числе и на другой спектакль) бесплатно при предъявлении FAN ID.
Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами - организаторами проведения ЧМ-2018 и на бесплатный проезд в общественном транспорте, следующем по маршрутам спортивных соревнований. Для этого нужно будет предъявить паспорт болельщика и входной билет на матч или документ, дающий право на получение входного билета на матч.
Бесплатный проезд действует в дни матчей, дата которых указана в билете, в том числе не менее 4 часов после окончания матча, и действует без ограничения количества поездок.
Как сообщили sgpress.ru в управлении информации и аналитики городской администрации, в Самаре владельцы паспорта болельщика могут бесплатно посещать временные выставки в муниципальных музеях, организованные во время ЧМ-2018 и посвященные ему.
Кроме того, для обладателей FAN ID разработана особая система скидок. К примеру, театр «Лукоморье»предоставит скидку в 5% на спектакли, которые будут проходить во время ЧМ-2018 . Театры «Самарская площадь», «Камерная сцена» и театр «Витражи» при условии приобретения одного билета в кассе театра смогут предложить второй билет (в том числе и на другой спектакль) бесплатно при предъявлении FAN ID.
Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами - организаторами проведения ЧМ-2018 и на бесплатный проезд в общественном транспорте, следующем по маршрутам спортивных соревнований. Для этого нужно будет предъявить паспорт болельщика и входной билет на матч или документ, дающий право на получение входного билета на матч.
Бесплатный проезд действует в дни матчей, дата которых указана в билете, в том числе не менее 4 часов после окончания матча, и действует без ограничения количества поездок.
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