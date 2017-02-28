"Беременная" жительница Новокуйбышевска везла героин

Помимо нее в машине находилась пассажирка, не пристегнутая ремнем безопасности. Женщина вела себя странно: сильно нервничала и постоянно оглядывалась."На вопрос полицейских о том, есть ли при ней какие-либо запрещенные вещества, гражданка призналась, что хранит наркотики в надетом широком поясе, напоминающем живот беременной женщины", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Самарской области.Внутри «живота» сотрудники полиции обнаружили свертки с героином. В дальнейшем при проведении обыска в квартире 41-летней задержанной полицейские обнаружили еще несколько аналогичных пакетов. Общая масса изъятого наркотика составила более 4 кг.Как показало медосвидетельствование, в момент задержания женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Задержанная нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все подробности произошедшего.