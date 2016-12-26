Бензин в Самарской области подорожал
Стоимость ряда товаров в регионе за прошедшую неделю не изменились.
По официальным данным, в отдельных муниципальных образованиях незначительно повысились цены на куриные яйца, свежие огурцы и помидоры.
Также, по данным оперативного мониторинга с 17 по 23 декабря отмечено повышение цен на дизельное топливо (0,4 – 1,1 руб./л) в 24 муниципальных образованиях области, а в 12 - на бензин марок АИ-92 и АИ-95 (0,1 – 0,8 руб./л).
Средние цены на автомобильное топливо на АЗС на 23 декабря составили: на АИ-80 – 30,9 – 31,1 руб. за литр; АИ-92 – 33,9 – 34,7 руб. за литр; АИ-95 – 37,1 – 37,7 руб. за литр; на дизельное топливо – 34,2 – 36,2 руб. за литр.
По официальным данным, в отдельных муниципальных образованиях незначительно повысились цены на куриные яйца, свежие огурцы и помидоры.
Также, по данным оперативного мониторинга с 17 по 23 декабря отмечено повышение цен на дизельное топливо (0,4 – 1,1 руб./л) в 24 муниципальных образованиях области, а в 12 - на бензин марок АИ-92 и АИ-95 (0,1 – 0,8 руб./л).
Средние цены на автомобильное топливо на АЗС на 23 декабря составили: на АИ-80 – 30,9 – 31,1 руб. за литр; АИ-92 – 33,9 – 34,7 руб. за литр; АИ-95 – 37,1 – 37,7 руб. за литр; на дизельное топливо – 34,2 – 36,2 руб. за литр.
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