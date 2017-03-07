Баскетбольный клуб «Самара» объявил набор детей
Недавно на базе гимназии №3 открылось детское отделение баскетбольного клуба «Самара» - единственное в историческом центре города. Его появление стало результатом совместной инициативы местных властей и этой спортивной организации.
Как рассказал «СГ» начальник отдела физической культуры и спорта администрации Самарского района Андрей Ширкин, сейчас отделение набирает мальчиков и девочек 2007 - 2010 годов рождения. Приглашаются ребята, проживающие не только в Самарском, но и в других районах города. На бесплатные тренировки уже ходят два десятка ребят. Многие из них узнали о тренировочном центре на мастер-классах, которые баскетболисты проводили в школах. Цель таких мероприятий - показать ребятам, насколько интересна игра, вызвать желание заниматься спортом. Занятия проводит тренер по месту жительства, тренер БК «Самара» Алексей Садилов. Общая физическая подготовка и обучение базовым элементам баскетбола - с этого начинаются тренировки.
Алексей Садилов подчеркнул, что баскетбольный клуб заинтересован в формировании профессиональных команд, поэтому в первую очередь хотелось бы видеть ребят, имеющих определенные спортивные данные: высокий рост, хорошую реакцию и другие качества будущего спортсмена. Но, конечно, попробовать свои силы могут все желающие, здесь никому не откажут. И еще обязательно подскажут, где можно играть в баскетбол на любительском уровне, где заниматься спортом, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.
- Играя в баскетбол, человек становится здоровее, стройнее, красивее. В целом же спорт развивает качества, которые обязательно пригодятся в жизни: уверенность в себе, дисциплинированность, умение оказать поддержку и в нужный момент подставить плечо, - отметил Алексей Садилов.
Справка «СГ»
Занятия в гимназии №3 (ул. Степана Разина, 22а) проходят по понедельникам, средам и пятницам с 17.30.
Как рассказал «СГ» начальник отдела физической культуры и спорта администрации Самарского района Андрей Ширкин, сейчас отделение набирает мальчиков и девочек 2007 - 2010 годов рождения. Приглашаются ребята, проживающие не только в Самарском, но и в других районах города. На бесплатные тренировки уже ходят два десятка ребят. Многие из них узнали о тренировочном центре на мастер-классах, которые баскетболисты проводили в школах. Цель таких мероприятий - показать ребятам, насколько интересна игра, вызвать желание заниматься спортом. Занятия проводит тренер по месту жительства, тренер БК «Самара» Алексей Садилов. Общая физическая подготовка и обучение базовым элементам баскетбола - с этого начинаются тренировки.
Алексей Садилов подчеркнул, что баскетбольный клуб заинтересован в формировании профессиональных команд, поэтому в первую очередь хотелось бы видеть ребят, имеющих определенные спортивные данные: высокий рост, хорошую реакцию и другие качества будущего спортсмена. Но, конечно, попробовать свои силы могут все желающие, здесь никому не откажут. И еще обязательно подскажут, где можно играть в баскетбол на любительском уровне, где заниматься спортом, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.
- Играя в баскетбол, человек становится здоровее, стройнее, красивее. В целом же спорт развивает качества, которые обязательно пригодятся в жизни: уверенность в себе, дисциплинированность, умение оказать поддержку и в нужный момент подставить плечо, - отметил Алексей Садилов.
Справка «СГ»
Занятия в гимназии №3 (ул. Степана Разина, 22а) проходят по понедельникам, средам и пятницам с 17.30.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 марта 2017
91
7 марта 2017
97
7 марта 2017
94
7 марта 2017
95
7 марта 2017
90
7 марта 2017
142
7 марта 2017
125
7 марта 2017 , 16:54
91
Первые платежные документы нового образца горожане обнаружат в своих почтовых ящиках до 10 марта.
7 марта 2017 , 16:48
95
В Самарском районе большинство домов не оборудовано мусоропроводами. Жители пользуются...
7 марта 2017 , 16:38
97
Южнокорейские музыканты выступили в ДК «Заря».
7 марта 2017 , 16:34
94
Недавно на базе гимназии №3 открылось детское отделение баскетбольного клуба...
7 марта 2017 , 16:27
76
Еще несколько лет назад самозахват земли под строительство в Самаре не был редкостью.
7 марта 2017 , 16:16
87
В прошлом году Самара отмечала полувековой юбилей улицы Стара-Загора и 140-летие...
7 марта 2017 , 16:08
95
Организованный в годы войны, он выпустил большой отряд педагогов и переводчиков, в том числе...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5206
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4089
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
3211
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
10 февраля 2017
2419
Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.
19 февраля 2017
981
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
506
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
556
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
410
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...