Баскетбольный клуб «Самара» объявил набор детей

Как рассказал «СГ» начальник отдела физической культуры и спорта администрации Самарского района Андрей Ширкин, сейчас отделение набирает мальчиков и девочек 2007 - 2010 годов рождения. Приглашаются ребята, проживающие не только в Самарском, но и в других районах города. На бесплатные тренировки уже ходят два десятка ребят. Многие из них узнали о тренировочном центре на мастер-классах, которые баскетболисты проводили в школах. Цель таких мероприятий - показать ребятам, насколько интересна игра, вызвать желание заниматься спортом. Занятия проводит тренер по месту жительства, тренер БК «Самара» Алексей Садилов. Общая физическая подготовка и обучение базовым элементам баскетбола - с этого начинаются тренировки.Алексей Садилов подчеркнул, что баскетбольный клуб заинтересован в формировании профессиональных команд, поэтому в первую очередь хотелось бы видеть ребят, имеющих определенные спортивные данные: высокий рост, хорошую реакцию и другие качества будущего спортсмена. Но, конечно, попробовать свои силы могут все желающие, здесь никому не откажут. И еще обязательно подскажут, где можно играть в баскетбол на любительском уровне, где заниматься спортом, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.- Играя в баскетбол, человек становится здоровее, стройнее, красивее. В целом же спорт развивает качества, которые обязательно пригодятся в жизни: уверенность в себе, дисциплинированность, умение оказать поддержку и в нужный момент подставить плечо, - отметил Алексей Садилов.Занятия в гимназии №3 (ул. Степана Разина, 22а) проходят по понедельникам, средам и пятницам с 17.30.