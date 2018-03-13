Баскетбольная «Самара» на выезде разгромила «Рязань»
В понедельник, 12 марта, прошел очередной матч чемпионата Суперлиги.
«Самара» сразу же вырвалась вперед - 6:0 после полутора сыгранных минут. На протяжении всего первого периода наша команда уверенно вела в счете 5-8 очков.
Во втором периоде самарцы позволили сравнять хозяевам счет - 20:20, однако к середине десятиминутки они снова были впереди - 31:20. В дальнейшем самарские баскетболисты держали рязанцев на дистанции в 10-12 очков.
После большого перерыва 8 очков предопределили очередной рывок гостей, которые в течение трех минут вдвое увеличили свое преимущество - 53:33.
На заключительной десятиминутке «Самара» еще больше увеличила разницу в счете. В итоге счет 93:63 в пользу самарцев. Это 16-я подряд победа нашей команды в чемпионате.
Сразу пять игроков набрали по 10 и более очков: Александр Савенков, Дмитрий Головин, Алексей Голяхов (по 12 очков), а также Алексей Чиликин и Даниил Синегубов (по 10 очков).
Следующий свой матч «Самара» проведет 19 марта в «МТЛ Арене», где сыграет с «Иркутом».
«Самара» сразу же вырвалась вперед - 6:0 после полутора сыгранных минут. На протяжении всего первого периода наша команда уверенно вела в счете 5-8 очков.
Во втором периоде самарцы позволили сравнять хозяевам счет - 20:20, однако к середине десятиминутки они снова были впереди - 31:20. В дальнейшем самарские баскетболисты держали рязанцев на дистанции в 10-12 очков.
После большого перерыва 8 очков предопределили очередной рывок гостей, которые в течение трех минут вдвое увеличили свое преимущество - 53:33.
На заключительной десятиминутке «Самара» еще больше увеличила разницу в счете. В итоге счет 93:63 в пользу самарцев. Это 16-я подряд победа нашей команды в чемпионате.
Сразу пять игроков набрали по 10 и более очков: Александр Савенков, Дмитрий Головин, Алексей Голяхов (по 12 очков), а также Алексей Чиликин и Даниил Синегубов (по 10 очков).
Следующий свой матч «Самара» проведет 19 марта в «МТЛ Арене», где сыграет с «Иркутом».
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