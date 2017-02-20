Баскетбольная «Самара» готовится к решающим матчам Суперлиги

Защитник «Самары» Дмитрий Головин рассказал «СГ», что сейчас команда усиленно тренируется. Игроки ужесточили режим и сосредоточились на предстоящем финале сезона.- Впереди важные матчи, готовимся очень старательно. Я cам выкладываюсь полностью. В это время для нас не существует ничего, кроме игры, - заявил спортсмен.Дмитрий Головин добавил, что ему особенно комфортно играть в родном городе. Воспитанник БК «Самара», в минувшем сезоне он выступал за питерский «Зенит» в Единой лиге ВТБ и Еврокубке, а до перехода в «Зенит» играл в«Нижнем Новгороде» и казанском УНИКСе. Баскетбол для него - семейное дело.- Я рад, что у меня появилась возможность выступать за Самару. Это, конечно, большая ответственность: мой отец играл в «Строителе» под руководством нынешнего тренера «Самары» Сергея Зозулина. Отец и сейчас ходит на все наши домашние матчи, после которых мы обсуждаем игру нашей команды и лично мою, - рассказал Дмитрий.Сохранять позитивный настрой баскетболистам помогает группа поддержки. Болельщики посещают матчи любимой команды не только в областной столице, но и в других городах. Для Суперлиги это большая редкость. В нынешнем сезоне они уже пробили выезд в Химки, Екатеринбург и дважды в Ижевск.- Внимание зала всегда приятно. Поболеть за нас приходят любители баскетбола всех возрастов. У меня есть и персональные фанаты. Каждый раз меня поддерживают друзья и родные, - сообщил Дмитрий Головин.Кстати, БК «Самара» популярен не только в кругу поклонников баскетбола. Правопреемник куйбышевского «Строителя», клуб является одним из символов областной столицы. О его развитии заботятся на городском и региональном уровнях. Например, год назад был создан попечительский совет, который возглавил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников. В попечительский совет вошел также глава города Олег Фурсов.Заключительные матчи регулярного чемпионата Суперлиги пройдут на базе универсального комплекса «МТЛ Арена».В четверг, 23 февраля, наша команда сразится с клубом «Университет-Югра» из Сургута. Начало в 17.00.В субботу, 26 февраля, в 18.00 «Самара» встречает на поле московский «МБА». Вход свободный.