Баскетбольная «Самара» готовится к решающим матчам Суперлиги
Баскетбольный клуб «Самара» готовится к завершению сезона. На следующей неделе пройдут заключительные домашние матчи в регулярном чемпионате Суперлиги. Игроки настроены на борьбу и ждут поддержки болельщиков. Вход свободный для всех желающих.
Защитник «Самары» Дмитрий Головин рассказал «СГ», что сейчас команда усиленно тренируется. Игроки ужесточили режим и сосредоточились на предстоящем финале сезона.
- Впереди важные матчи, готовимся очень старательно. Я cам выкладываюсь полностью. В это время для нас не существует ничего, кроме игры, - заявил спортсмен.
Дмитрий Головин добавил, что ему особенно комфортно играть в родном городе. Воспитанник БК «Самара», в минувшем сезоне он выступал за питерский «Зенит» в Единой лиге ВТБ и Еврокубке, а до перехода в «Зенит» играл в
«Нижнем Новгороде» и казанском УНИКСе. Баскетбол для него - семейное дело.
- Я рад, что у меня появилась возможность выступать за Самару. Это, конечно, большая ответственность: мой отец играл в «Строителе» под руководством нынешнего тренера «Самары» Сергея Зозулина. Отец и сейчас ходит на все наши домашние матчи, после которых мы обсуждаем игру нашей команды и лично мою, - рассказал Дмитрий.
Сохранять позитивный настрой баскетболистам помогает группа поддержки. Болельщики посещают матчи любимой команды не только в областной столице, но и в других городах. Для Суперлиги это большая редкость. В нынешнем сезоне они уже пробили выезд в Химки, Екатеринбург и дважды в Ижевск.
- Внимание зала всегда приятно. Поболеть за нас приходят любители баскетбола всех возрастов. У меня есть и персональные фанаты. Каждый раз меня поддерживают друзья и родные, - сообщил Дмитрий Головин.
Кстати, БК «Самара» популярен не только в кругу поклонников баскетбола. Правопреемник куйбышевского «Строителя», клуб является одним из символов областной столицы. О его развитии заботятся на городском и региональном уровнях. Например, год назад был создан попечительский совет, который возглавил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников. В попечительский совет вошел также глава города Олег Фурсов.
Справка
Заключительные матчи регулярного чемпионата Суперлиги пройдут на базе универсального комплекса «МТЛ Арена».
В четверг, 23 февраля, наша команда сразится с клубом «Университет-Югра» из Сургута. Начало в 17.00.
В субботу, 26 февраля, в 18.00 «Самара» встречает на поле московский «МБА». Вход свободный.
Защитник «Самары» Дмитрий Головин рассказал «СГ», что сейчас команда усиленно тренируется. Игроки ужесточили режим и сосредоточились на предстоящем финале сезона.
- Впереди важные матчи, готовимся очень старательно. Я cам выкладываюсь полностью. В это время для нас не существует ничего, кроме игры, - заявил спортсмен.
Дмитрий Головин добавил, что ему особенно комфортно играть в родном городе. Воспитанник БК «Самара», в минувшем сезоне он выступал за питерский «Зенит» в Единой лиге ВТБ и Еврокубке, а до перехода в «Зенит» играл в
«Нижнем Новгороде» и казанском УНИКСе. Баскетбол для него - семейное дело.
- Я рад, что у меня появилась возможность выступать за Самару. Это, конечно, большая ответственность: мой отец играл в «Строителе» под руководством нынешнего тренера «Самары» Сергея Зозулина. Отец и сейчас ходит на все наши домашние матчи, после которых мы обсуждаем игру нашей команды и лично мою, - рассказал Дмитрий.
Сохранять позитивный настрой баскетболистам помогает группа поддержки. Болельщики посещают матчи любимой команды не только в областной столице, но и в других городах. Для Суперлиги это большая редкость. В нынешнем сезоне они уже пробили выезд в Химки, Екатеринбург и дважды в Ижевск.
- Внимание зала всегда приятно. Поболеть за нас приходят любители баскетбола всех возрастов. У меня есть и персональные фанаты. Каждый раз меня поддерживают друзья и родные, - сообщил Дмитрий Головин.
Кстати, БК «Самара» популярен не только в кругу поклонников баскетбола. Правопреемник куйбышевского «Строителя», клуб является одним из символов областной столицы. О его развитии заботятся на городском и региональном уровнях. Например, год назад был создан попечительский совет, который возглавил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников. В попечительский совет вошел также глава города Олег Фурсов.
Справка
Заключительные матчи регулярного чемпионата Суперлиги пройдут на базе универсального комплекса «МТЛ Арена».
В четверг, 23 февраля, наша команда сразится с клубом «Университет-Югра» из Сургута. Начало в 17.00.
В субботу, 26 февраля, в 18.00 «Самара» встречает на поле московский «МБА». Вход свободный.
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