Баскетбольная «Самара» переиграла «Иркут»

В первой половине игры самарские баскетболисты наращивали свое преимущество, которое временами достигало 15-16 очков.Во второй же половине игры инициатива перешла к гостям. За пять минут до завершения матча разница в счете составляла всего 4 очка в пользу «Самары». Но наша команда смогла довести игру до победы - 76:68.Самыми результативными в составе «Самары» стали Артем Яковенко (21 очко), Алексей Голяхов (17) и Евгений Фидий (14 очков). Эта победа стала для самарцев 17-й подряд.Следующий свой матч наши баскетболисты проведут в четверг, 22 марта, в «МТЛ Арене», где сыграют со «Спартаком-Приморье». Начало - в 19:00.