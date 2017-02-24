Баскетболисты «Самары» разгромили дома «Университет-Югру»

Подопечные Сергея Зозулина на своей площадке крупно обыграли одного из лидеров мужской баскетбольной суперлиги - сургутский «Университет-Югру» (89:63) и по-прежнему занимают третью строчку в турнирной таблице.



Перед большим перерывом самарцы совершили рывок (11:1), благодаря которому внесли перелом в игру. В итоге на перерыв они ушли, имея «+9» (40:31). Сразу после Алексей Жуканенко впервые в матче сделал разницу в счете двузначной. Затем перевес хозяев площадки составил и вовсе 30 очков (82:52). Вопрос о победителе был окончательно снят.



Следующий домашний матч «Самара» проведет в воскресенье, 26 февраля, в «МТЛ Арене». Волжане принимают одного из аутсайдеров суперлиги – столичный МБА, занимающий десятое место. Начало матча в 18.00. Вход свободный.



«Самара» - «Университет-Югра» - 89:63 (19:19, 21:12, 27:16, 22:16)

«Самара»: Фидий (14), Зозулин (12), Жуканенко (12), Головин (12), Кадыков (5) - с.п., Чеваренков (11), Чиликин (10), Числов (6), Корчагин (5), Минченко (2), Синегубов.

«Университет-Югра»: Лепоевич (15), Федорчук (12), Лекавичус (9), Иванов (8), Савенков (1) - с.п., Аннаев (8), Пушкин (6), Александров (2), Семченко (2), Слета.