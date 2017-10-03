Баскетболисты «Самары» набросали в корзину МБА больше 100 очков
В понедельник, 2 октября, волжане проводили первый домашний матч сезона российской баскетбольной Суперлиги. В гости приехала команда МБА из Москвы. В церемонии открытия принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Самарские баскетболисты с первых минут захватили преимущество. В какой-то момент отрыв соперника стал совсем неприличным – 24:2. К концу первой четверти гости начали постепенно сокращать отставание в счете, но самарцы продолжали держать столичных баскетболистов на комфортной дистанции. К началу заключительной четверти волжане сняли все вопросы о победителе. В конце игры «Самара» перешагнула «сотню». Итоговый счет – 101:71, +30 в пользу хозяев.
Самыми результативными у волжан в этот вечер стали Алексей Чиликин - 23 очка и 11 подборов; Евгений Фидий - 22 очка и Алексей Голяхов - 19 очков.
Самарские баскетболисты с первых минут захватили преимущество. В какой-то момент отрыв соперника стал совсем неприличным – 24:2. К концу первой четверти гости начали постепенно сокращать отставание в счете, но самарцы продолжали держать столичных баскетболистов на комфортной дистанции. К началу заключительной четверти волжане сняли все вопросы о победителе. В конце игры «Самара» перешагнула «сотню». Итоговый счет – 101:71, +30 в пользу хозяев.
Самыми результативными у волжан в этот вечер стали Алексей Чиликин - 23 очка и 11 подборов; Евгений Фидий - 22 очка и Алексей Голяхов - 19 очков.
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