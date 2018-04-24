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Балет, опера и драматические спектакли. Программа фестиваля «Волжские театральные сезоны»

Главное театральное событие сезона в нашем городе - Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны» торжественно был открыт вчера в театре оперы и балета. Форум учрежден правительством Самарской области и Союзом театральных деятелей РФ.












Коллективы со всей России, в том числе из обеих столиц, покажут на главных самарских сценах балет и оперу, кукольные и драматические спектакли. Фестиваль конкурсный, на нем работает жюри из театральных критиков Москвы и Санкт-Петербурга. К участию допускают постановки, выпущенные труппами за последние два года.

Почетная миссия открыть фестиваль выпала хозяевам: первым спектаклем стал балет Самарского академического театра оперы и балета «Эсмеральда» (12+), премьера которого состоялась в декабре прошлого года.

























24 апреля
Сегодня в этих же стенах, но в камерном зале еще одна местная труппа. Самарский театр кукол представит публике спектакль «Честное имя Барона Мюнхгаузена» (12+). А на сцене театра драмы Белгородский академический театр драмы имени Щепкина покажет «Зыковых» (16+) по пьесе Горького в постановке народного артиста РФ, лауреата Премии Москвы Бориса Морозова. Немолодой богатый лесопромышленник Антипа Зыков хочет сладить свадьбу сына Михаила и выпускницы монастырской школы Павлы Целованьевой. Однако во время помолвки отец решает сам жениться на девушке. И она согласна выйти за него… За происходящим в семье Зыковых пристально наблюдает сестра Антипы Софья, молодая вдова. Именно она придет на помощь брату в минуту, когда рушится его привычный мир.

25 апреля
На сцене театра оперы и балета Омский музыкальный театр представит балет «Идиот» (16+) на музыку Чайковского. В театре «Сам- Арт» зрители смогут увидеть кукольный спектакль «Превращение» (16+). Режиссер Александр Борок и художник Виктор Никоненко с первых мгновений создают на сцене атмосферу неуютного, бедного пространства. Картину дополняет музыка Андрея Заноги: звуки фортепиано накрапывают с методичностью китайской пытки каплей воды. Даже не читавший новеллу Франца Кафки зритель знает, что будет дальше - главный герой превратится в жука.

На сцене театра драмы публике представят спектакль «Шинель» (12+) Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова. Режиссер Денис Хуснияров старается разгадать таинственный шифр великого текста Гоголя. В постановке с жанровым определением «Потоп в десяти картинах» зрителей ждут блеск и нищета Петербурга, мистика и фантасмагория, танец реальности и наваждений.

26 апреля
Башкирский театр оперы и балета представит балет Меликова «Легенда о любви» (12+). Курский государственный драматический театр имени Пушкина на сцене театра драмы покажет спектакль «Месяц в деревне» (16+). «Безжалостный романс в 2-х действиях» по повести Тургенева поставил народный артист России, лауреат Государственной премии Юрий Бурэ. Рядом с главной героиней Натальей Петровной - наскучивший муж и предсказуемый любовник. Все стало блеклым и пошлым, неинтересным. И вот как глоток свежего воздуха в ее жизнь врывается он - молодой учитель. Что это? Может, блажь и прихоть? Или новая игра, азарт? Она готова на все, чтобы заполучить этот трофей. Он как ночная летняя гроза, которая не дает тебе спать, - завораживает и одновременно пугает.

27 апреля
«Санктъ-Петербургъ Опера» представит оперу Гуно «Фауст» (18+). Постановщик Юрий Александров определил ее жанр как «психологическая драма». Самарский театр «СамАрт» в этот день покажет спектакль «Пер Гюнт» по мотивам романа Ибсена. А театр Черноморского флота РФ из Севастополя - «Тартюфа» (12+) Мольера. Действие комедии происходит в Париже, в доме Оргона. В доверие к хозяину втирается молодой человек по имени Тартюф. Господин Оргон смотрит на гостя как на чудо: молодой, ученый, скромный, благородный, набожный, бескорыстный. Домочадцев, пытающихся доказать ему, что Тартюф вовсе не так свят, как пытается показать себя, хозяин считает неблагодарными, погрязшими в грехах людьми. Истинная сущность Тартюфа проявляется лишь тогда, когда Оргон неосмотрительно поручает ему хранение кассы мятежников и переписывает на него дом и свои капиталы. Лишь чудесное вмешательство короля, за пять минут до финала наводящего справедливость (Тартюф наказан, Оргон прощен, его семье возвращены дом и имущество), позволяет пьесе оставаться комедией.

28 апреля
Самарский академический театр оперы и балета представит на фестивале оперу-сказку Моцарта «Волшебная флейта» (12+), глубочайшее философское произведение. Оренбургский государственный областной театр кукол порадует самарских зрителей фантасмагорией «Мертвые души» (12+) по мотивам поэмы Гоголя. А Самарский академический театр драмы представит «Историю лошади» (16+). Эта сценическая фантазия по мотивам повести Толстого «Холстомер» в прошлом году принесла исполнителю роли Князя заслуженному артисту РФ Владимиру Гальченко «Золотую Маску».


























29 апреля
Известный московский музыкальный театр имени Покровского привезет в Самару оперу Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный развратник» (12+). Спектакль - новая редакция постановки великого оперного режиссера Бориса Покровского.

Другой популярный коллектив - «Молодежный театр на Фонтанке» из Санкт-Петербурга покажет «В день свадьбы» (16+) по пьесе Виктора Розова. Художественный руководитель постановки - народный артист России Семен Спивак. Это история о том, как молодой комсорг Михаил Заболотный собирается жениться на девушке Нюре. Но неожиданно Миша встречает свое первое увлечение - Клаву. Насколько любовь «на всю оставшуюся жизнь» окажется сильнее той, первой, страстной, которая все еще сидит занозой в сердце?..

30 апреля
Завершится фестиваль «Ямой» (16+) Московского театра на Малой Бронной. Режиссер и хореограф Егор Дружинин создал пластический спектакль, основой для которого стала многоплановая, чувственная и в то же время беспощадная в бытовых подробностях проза Куприна.

Под музыку венского композитора Фрица Крейслера персонажи «Ямы» заговорят со зрителем самым выразительным и понятным в мире языком - языком тела. Этот спектакль - признание в любви к падшей красоте, размышление о затуманивающей ум страсти, о том, что такое порок и где стираются границы нравственности.

Комментарии

Сергей Филиппов, врио министра культуры Самарской области:
- Не так много регионов могут похвастать, что в состоянии провести большой фестиваль, включающий все жанры театрального искусства. Это крупнейший форум Поволжья и один из крупнейших в России. Программа этого года очень обширна, и любой зритель сможет найти в ней что-то себе по вкусу. Сегодня, когда масштабные гастроли в силу затратности стали редкостью, такой крупный фестиваль - прекрасная возможность для общения театров со зрителями и друг с другом.

Владимир Гальченко, секретарь Собза театральных деятелей РФ, председатель Самарского отделения СТД РФ, заслуженный артист РФ:
- Несмотря на то, что к нам вернулась зима с холодом и снегом, самарский зритель своим теплым сердцем обеспечит приезжим театрам горячий прием.

Наталья Старосельская, театральный критик, председатель жюри фестиваля:
- Цифра «четыре» не такая уж и большая, но в семье фестивалей, которые проходят по всей России, самарский уже занял важное место. Потому что он стал местом встреч, которое изменить нельзя, местом завязывания новых творческих отношений. У самарских зрителей появились среди приезжих театров знакомые, список их каждый раз расширяется. Какими бы разными ни были коллективы, они все понимают, что существует нечто под названием «русский психологический театр» и что не меняется со временем.
Дата: 24 апреля 2018 , 11:28
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Автор текста: Маргарита Петрова
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