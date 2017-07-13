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Бактериологическую лабораторию в больнице Середавина отремонтируют за 2,9 млн рублей

Работы выполнит ООО «Абсолютстрой».

Напомним, до 15 декабря этого года подрядчику нужно будет отремонтировать приточно-вытяжную системы бактериологической лаборатории (установить воздухонагреватели, вентиляционные шумоглушители, провести работы по установке приточной системы с электронагревом, внешнего блока мульти сплит - системы, настенного бактерицидного облучателя).

Кроме того, в ближайшее время определится подрядчик на ремонт отделения реанимации медучреждения.
Дата: 13 июля 2017 , 19:37
126
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: sokb.ru
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