Бах и Моцарт прозвучат в самарском особняке

В исполнении солистки Самарской филармонии Екатерины Матюшенковой (флейта) и артистки московского творческого объединения «Ферматиссима» Светланы Тарноруцкой (фортепиано) прозвучат произведения Баха, Моцарта, Таффанеля, Рахманинова.Светлана Тарноруцкая - лауреат Международного конкурса им. Юдиной, участница концертных программ и абонементов Московской филармонии, автор концертных программ и ведущая «Музыкальных вечеров в Атриуме» (музей-заповедник «Коломенское»). Выступает в составе различных камерных ансамблей, сотрудничает с музыкантами России и зарубежья. Имеет записи на российском и европейском радио и телевидении.Екатерина Матюшенкова - лауреат международных конкурсов, создатель и художественный руководитель детского ансамбля старинной музыка «Волынка», солистка самарского филармонического симфонического оркестра.Концерт состоится при поддержке самарского областного краеведческого музея имени Алабина и творческого объединения «Ферматиссима» (Москва).Вход на концерт свободный.