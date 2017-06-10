Бах и Моцарт прозвучат в самарском особняке
Во вторник, 13 июня, в 19:00, в гостиной особняка Курлиной (Музей модерна, ул. Красноармейская, 15) состоится открытый концерт камерной музыки (6+).
В исполнении солистки Самарской филармонии Екатерины Матюшенковой (флейта) и артистки московского творческого объединения «Ферматиссима» Светланы Тарноруцкой (фортепиано) прозвучат произведения Баха, Моцарта, Таффанеля, Рахманинова.
Светлана Тарноруцкая - лауреат Международного конкурса им. Юдиной, участница концертных программ и абонементов Московской филармонии, автор концертных программ и ведущая «Музыкальных вечеров в Атриуме» (музей-заповедник «Коломенское»). Выступает в составе различных камерных ансамблей, сотрудничает с музыкантами России и зарубежья. Имеет записи на российском и европейском радио и телевидении.
Екатерина Матюшенкова - лауреат международных конкурсов, создатель и художественный руководитель детского ансамбля старинной музыка «Волынка», солистка самарского филармонического симфонического оркестра.
Концерт состоится при поддержке самарского областного краеведческого музея имени Алабина и творческого объединения «Ферматиссима» (Москва).
Вход на концерт свободный.
В исполнении солистки Самарской филармонии Екатерины Матюшенковой (флейта) и артистки московского творческого объединения «Ферматиссима» Светланы Тарноруцкой (фортепиано) прозвучат произведения Баха, Моцарта, Таффанеля, Рахманинова.
Светлана Тарноруцкая - лауреат Международного конкурса им. Юдиной, участница концертных программ и абонементов Московской филармонии, автор концертных программ и ведущая «Музыкальных вечеров в Атриуме» (музей-заповедник «Коломенское»). Выступает в составе различных камерных ансамблей, сотрудничает с музыкантами России и зарубежья. Имеет записи на российском и европейском радио и телевидении.
Екатерина Матюшенкова - лауреат международных конкурсов, создатель и художественный руководитель детского ансамбля старинной музыка «Волынка», солистка самарского филармонического симфонического оркестра.
Концерт состоится при поддержке самарского областного краеведческого музея имени Алабина и творческого объединения «Ферматиссима» (Москва).
Вход на концерт свободный.
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