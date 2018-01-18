БК «Самара» сыграет два подряд домашних матча
На этой неделе баскетбольный клуб «Самара» проведет очередные матчи чемпионата Суперлиги. В универсальном комплексе «МТЛ Арена» наши спортсмены сыграют с командами «Иркут» и «Спартак- Приморье».
Как всегда, поболеть за баскетболистов приглашают всех желающих.
В четверг, 18 января, самарцы примут серебряного призера прошлого сезона - иркутский «Иркут». По словам экспертов, сибиряки пока выступают не совсем убедительно, замыкая первую восьмерку. Но в январе они набрали неплохой ход: впервые в своей истории пробились в «Финал четырех» Кубка России и дважды переиграли недавнего лидера Суперлиги, московский клуб «ЦСКА-2».
В воскресенье, 21 января, гостем «Самары» станет «Спартак-Приморье». Команда из Владивостока сейчас занимает первое место в таблице Суперлиги, выиграв за последний месяц шесть матчей из семи. Тем не менее шансы одержать верх у нашей команды есть. В ноябре «Самара» встречалась с обеими командами на выезде, одержав победы: 77:64 в Иркутске и 81:69 во Владивостоке.
Главный тренер «Самары» Игорь Грачев настраивает команду на игру с сильным противником.
- «Иркут» сейчас набрал ход. Команда выиграла несколько матчей и борется за место в восьмерке. В команду пришел другой тренер, и игра чуть изменилась. Она стала интереснее и результативнее. Что касается «Спартака-Приморье», то он показывает высокий уровень в последних матчах. И по игре, и по стабильности этой игры Владивосток сейчас выглядит предпочтительнее других команд Суперлиги. «Иркут» и в особенности «Спартак-Приморье» - это сильные команды, к встрече с которыми нужно готовиться, чтобы показать хорошую игру, - сказал Грачев.
Форвард «Самары» Алексей Чиликин пропустил два с половиной месяца из-за травмы и вернулся в строй 8 января в матче с «Рязанью». О предстоящих играх спортсмен говорит с воодушевлением.
- Сейчас я отлично себя чувствую, работаю в полную силу и вместе с командой готовлюсь к новым играм. За время вынужденного простоя соскучился по баскетболу. Сидел на трибуне во время матчей, и мне очень хотелось играть, чтобы помочь команде, - сказал Чиликин.
Своих соперников форвард «Самары» оценивает высоко, но при этом нацелен на победу.
- «Иркут» практически с начала чемпионата шел на вершине таблицы. А о силе «Спартака-Приморье» говорит тот факт, что именно эта команда сейчас лидирует в чемпионате. Но нам надо бороться и выиграть в обоих матчах. Конечно, мы хотим добыть две победы и сделаем для этого все. Прогнозы давать не буду. Угадать, с какой именно разницей мы выиграем, невозможно, но что выиграем - это точно, - по- обещал форвард.
Матч «Самары» с «Иркутом» состоится 18 января, начало в 19 часов. Игра со «Спартаком-Приморье» - 21 января, начало в 18 часов. Матчи пройдут в универсальном комплексе «МТЛ Арена». Вход свободный.
Как всегда, поболеть за баскетболистов приглашают всех желающих.
В четверг, 18 января, самарцы примут серебряного призера прошлого сезона - иркутский «Иркут». По словам экспертов, сибиряки пока выступают не совсем убедительно, замыкая первую восьмерку. Но в январе они набрали неплохой ход: впервые в своей истории пробились в «Финал четырех» Кубка России и дважды переиграли недавнего лидера Суперлиги, московский клуб «ЦСКА-2».
В воскресенье, 21 января, гостем «Самары» станет «Спартак-Приморье». Команда из Владивостока сейчас занимает первое место в таблице Суперлиги, выиграв за последний месяц шесть матчей из семи. Тем не менее шансы одержать верх у нашей команды есть. В ноябре «Самара» встречалась с обеими командами на выезде, одержав победы: 77:64 в Иркутске и 81:69 во Владивостоке.
Главный тренер «Самары» Игорь Грачев настраивает команду на игру с сильным противником.
- «Иркут» сейчас набрал ход. Команда выиграла несколько матчей и борется за место в восьмерке. В команду пришел другой тренер, и игра чуть изменилась. Она стала интереснее и результативнее. Что касается «Спартака-Приморье», то он показывает высокий уровень в последних матчах. И по игре, и по стабильности этой игры Владивосток сейчас выглядит предпочтительнее других команд Суперлиги. «Иркут» и в особенности «Спартак-Приморье» - это сильные команды, к встрече с которыми нужно готовиться, чтобы показать хорошую игру, - сказал Грачев.
Форвард «Самары» Алексей Чиликин пропустил два с половиной месяца из-за травмы и вернулся в строй 8 января в матче с «Рязанью». О предстоящих играх спортсмен говорит с воодушевлением.
- Сейчас я отлично себя чувствую, работаю в полную силу и вместе с командой готовлюсь к новым играм. За время вынужденного простоя соскучился по баскетболу. Сидел на трибуне во время матчей, и мне очень хотелось играть, чтобы помочь команде, - сказал Чиликин.
Своих соперников форвард «Самары» оценивает высоко, но при этом нацелен на победу.
- «Иркут» практически с начала чемпионата шел на вершине таблицы. А о силе «Спартака-Приморье» говорит тот факт, что именно эта команда сейчас лидирует в чемпионате. Но нам надо бороться и выиграть в обоих матчах. Конечно, мы хотим добыть две победы и сделаем для этого все. Прогнозы давать не буду. Угадать, с какой именно разницей мы выиграем, невозможно, но что выиграем - это точно, - по- обещал форвард.
Матч «Самары» с «Иркутом» состоится 18 января, начало в 19 часов. Игра со «Спартаком-Приморье» - 21 января, начало в 18 часов. Матчи пройдут в универсальном комплексе «МТЛ Арена». Вход свободный.
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