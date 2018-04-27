БК «Самара» разгромил «Новосибирск» и вышел в финал баскетбольной Суперлиги

Матч складывался для «Самары» сложно. Первый период, во многом благодаря усилиям капитана Алексея Голяхова, завершился со счетом 24:22. Но после нескольких точных трехочковых «Новосибирск» вырвался вперед, и к середине второй четверти самарцы уступали 10 очков.Эта разница продержалась до середины третьего периода, пока самарцам не удалось заработать 11 очков за 2,5 минуты.В начале заключительной десятиминутки наша команда добилась двузначного перевеса. А два дальних попадания самарского баскетболиста Алексея Голяхова довели разницу до плюс 13 за две минуты до финальной сирены.Она прозвучала при счете 95:79 в пользу «Самары».В финале самарская команда сыграет с победителем пары «Спартак-Приморье» (Владивосток) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). Даты финальных матчей станут известны чуть позже, сообщает пресс-служба БК «Самара».