Автоплатеж помогает экономить на оплате услуг ЖКХ

Оплата счетов ЖКХ отнимает немало времени — нужно собрать квитанции, найти время для проведения платежей. Быстро оплатить счета с минимальной комиссией позволяет услуга «Автоплатеж» от Сбербанка.



Услуга «Автоплатеж» легко подключается и настраивается через банкомат или «Сбербанк Онлайн». Нужно выбрать услугу, которую вы хотите оплатить, и найти свою управляющую компанию. В шаблон нужно ввести номер лицевого счета и другие реквизиты, которые есть на платежной квитанции оплаты. Дату списания и максимальную сумму платежа в месяц можно выбрать самостоятельно. Списание средств подтверждается одноразовым паролем, который вы получите по СМС.



За сутки до выбранной вами даты оплаты с номера 900 придет СМС с напоминанием о предстоящем платеже. Если по какой-то причине счет не должен быть оплачен, ответным СМС «Автоплатеж» можно отменить. Если СМС проигнорировать, сумма автоматически спишется в указанные сроки. Платежи осуществляются в выходные и праздничные дни, а количество компаний, которые работают с «Автоплатежом», постоянно растет. Комиссия по большей части оплат не взимается.



Помимо оплаты коммунальных услуг, клиенты Сбербанка подключают «Автоплатежи» за сотовую связь, интернет и кабельное телевидение, взносы по потребительским и ипотечным кредитам. Оплата кредитов через «Автоплатеж» позволяет поддерживать положительную кредитную историю. Многие пользователи оценили возможность автоматической оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%.

Сегодня в Сбербанке действует специальная акция «Год без хлопот», благодаря которой вы можете получить приз от Сбербанка. Для участия в акции необходимо до 30 апреля 2017 года подключить услугу «Автоплатеж» ЖКХ на сумму от 1000 рублей, оплатить с помощью него услуги и зарегистрироваться в акции на сайте. Условия участия в акции и подробные правила размещены на сайте www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для вас», или бесплатно позвонив на короткий номер 900, с которого приходят СМС-уведомления о совершении операций по карте. Этот номер работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю для абонентов всех основных сотовых операторов (МТС, «Билайн», «МегаФон», «Теле2», Yota и «Мотив»). На него можно позвонить даже при нулевом балансе.Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.