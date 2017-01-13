Автопарки сельских школ и медучреждений Самарской области пополнились новым транспортом
Его торжественная передача состоялась сегодня на площади Славы. Ключи от автомобилей вручил новым владельцам губернатор Николай Меркушкин.
Глава региона в сопровождении областного министра здравоохранения Геннадия Гридасова и главврача областной больницы имени Середавина Дмитрия Купцова осмотрел машину реанимации, а затем вручил ключи от новых автомобилей директору Самарской станции скорой медпомощи Вячеславу Малахову.
По словам Геннадия Гридасова, это не все полученные машины скорой помощи. Также обновился автомобильный парк медицинских учреждений в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Кошкинском, Большечерниговском и Шенталинском районах.
Ключи от новых школьных автобусов приехали получать директора сельских учреждений среднего образования, каждый из которых поблагодарил главу региона за оказанную помощь и поддержку.
Стоит отметить, что средства на обновление автопарка сельских школ и медучреждений были выделены в соответствии с распоряжением областного правительства. Всего в 2016 году на деньги федерального и областного бюджетов было приобретено 119 школьных автобусов и 30 новых машин скорой помощи.
Глава региона в сопровождении областного министра здравоохранения Геннадия Гридасова и главврача областной больницы имени Середавина Дмитрия Купцова осмотрел машину реанимации, а затем вручил ключи от новых автомобилей директору Самарской станции скорой медпомощи Вячеславу Малахову.
По словам Геннадия Гридасова, это не все полученные машины скорой помощи. Также обновился автомобильный парк медицинских учреждений в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Кошкинском, Большечерниговском и Шенталинском районах.
Ключи от новых школьных автобусов приехали получать директора сельских учреждений среднего образования, каждый из которых поблагодарил главу региона за оказанную помощь и поддержку.
Стоит отметить, что средства на обновление автопарка сельских школ и медучреждений были выделены в соответствии с распоряжением областного правительства. Всего в 2016 году на деньги федерального и областного бюджетов было приобретено 119 школьных автобусов и 30 новых машин скорой помощи.
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