Автомобилист из Сызрани расстался с Ауди из-за долгов

Мужчина взял в кредитной организации ссуду в размере 1,8 миллиона рублей под залог автомобиля.



Однако погасить долг он не сумел. В связи с этим банк обратился в суд, который постановил передать заложенный автомобиль Audi Q7 взыскателю. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, в рамках которого был составлен акт описи и ареста машины должника. Транспорт был передан взыскателю.