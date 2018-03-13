Автоматизированная система управления дорожным движением в Самаре заработает в конце марта

В Самаре часть перекрестков на Московском шоссе и Ново-Садовой уже оборудовали автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД). Во вторник, 13 марта, к ним прибавится светофорный объект на пересечении Маломосковской и Революционной. Об этом сообщил представитель подрядчика «Строд Сервис».По его словам, в полную силу АСУДД заработает уже в конце марта, когда завершится процесс настройки.- Пуско-наладочные работы идут до конца марта, и спешка здесь не самое лучшее решение, - отметил подрядчик.Напомним, что система будет регулировать безопасность дорожного движения и распределять транспортные потоки. Например, АСУДД может определить место ДТП, проинформировать водителей посредством электронных табло и изменить режим работы светофоров.