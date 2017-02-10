Автоледи на Калине пострадала в крупной аварии с «шестеркой»

34-летний водитель «шестерки» без прав ехал со стороны улицы Громовой. Нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, он столкнулся с Лада Калиной под управлением 28-летней девушки (стаж - менее 1 года), которая ехала по главной дороге.От удара Калина продолжила движение и врезалась в стелу АЗС, после чего перевернулась на бок. В результате ДТП 28-летняя девушка получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.