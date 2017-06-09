Автобусы снова будут заезжать на Стромиловские дачи

Ранее до 51-й линии дачных массивов ездили маршрутки №165 и 167, но из-за ремонта Южного моста в этом направлении начали ходить большие автобусы, которые доезжали только до остановки «Стромиловское кладбище».Однако согласно документам, последние пять лет маршрут данных автобусов через 51-ю линию Стромиловского массива не проходил, а прежний перевозчик нарушал закон и возил людей не по утвержденному маршруту. Сейчас это предприятие лишили лицензии на перевозку пассажиров.Чтобы возобновить проезд автобусов к дачам, дорогу нужно было привести в надлежащее состояние и получить допуск от ГИБДД.- Власти Волжского района навели порядок на проезжей части, произвели ямочный ремонт, расчистили обочину, частично обрезали деревья, которые свисали над проезжей частью, - рассказал Олег Яхин. - Мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены, поэтому с 10 июня автобусы 165 и 167-го маршрута будут заезжать в дачный массив до 51-й линии с разворотом в обратную сторону.