Автобусам на полтора месяца запретят въезд в Самару

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, исключения составят автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам; автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации (при условии, что владельцы таких автобусов направили в Дирекцию ЧМ-2018 уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию города), а также автобусы, въезд которым разрешен территориальным органом МВД РФ.