Автобус из Самары сгорел по пути в Чувашию

Как сообщает «КП Казань», автобус ехал из Самары по трассе А 151 «Цивильск-Ульяновск». На ходу произошло возгорание, и водитель, заметив дым, остановил транспорт. Все пассажиры успели покинуть автобус, который затем выгорел полностью.По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электропроводке.