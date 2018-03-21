Автобус №38 временно едет по улицам Ново-Вокзальной и Вольской

По данным горадминистрации, автобус №38 временно едет по улицам Ново-Вокзальной, Вольской в обоих направлениях и далее - по своему маршруту. По информации городского департамента транспорта, по этой схеме движения автобусы будут следовать до окончания аварийных работ.