Автобус №38 временно едет по улицам Ново-Вокзальной и Вольской
Это связано с коммунальной аварией в районе пересечения улиц Александра Матросова и Ставропольской.
По данным горадминистрации, автобус №38 временно едет по улицам Ново-Вокзальной, Вольской в обоих направлениях и далее - по своему маршруту. По информации городского департамента транспорта, по этой схеме движения автобусы будут следовать до окончания аварийных работ.
По данным горадминистрации, автобус №38 временно едет по улицам Ново-Вокзальной, Вольской в обоих направлениях и далее - по своему маршруту. По информации городского департамента транспорта, по этой схеме движения автобусы будут следовать до окончания аварийных работ.
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