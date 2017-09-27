Автобус №45 снова будет ходить по Волжскому шоссе
Со среды, 27 сентября, движение автобуса № 45 будет организовано в соответствии с ранее установленной схемой.
Как сообщает горадминистрация, автобус будет снова ходить в обоих направлениях по Московскому и Волжскому шоссе с заездом в Жигулевские Сады (остановка в районе 18 км будет осуществляться на временных остановках «18 км» на Волжском шоссе).
Как сообщает горадминистрация, автобус будет снова ходить в обоих направлениях по Московскому и Волжскому шоссе с заездом в Жигулевские Сады (остановка в районе 18 км будет осуществляться на временных остановках «18 км» на Волжском шоссе).
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