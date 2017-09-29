Автобус 47 маршрута будет ездить через «Ипподром»

Автобусы №47, которые ездят по маршруту «Кировский рынок – Хлебная площадь», будут теперь следовать через «Ипподром» со всеми остановками по трассе следования.Это стало возможным после завершения основных работ по строительству новой развязки на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе.