Автобус № 35 будет ездить до Дома молодежи
Схема движения будет изменена с четверга, 5 июля. Сейчас автобусы ездят до остановки «Экономическая академия».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, изменения связаны с многочисленными просьбами жителей Самары.
Начало движения от улицы Советской Армии (НФС) - в 6:00, последний рейс от этой же остановки - в 21:00. Первый рейс от остановки «Дом молодежи» - в 6:30, последний автобус будет уходить в 21:30. Интервал движения составит в среднем 20 минут.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, изменения связаны с многочисленными просьбами жителей Самары.
Начало движения от улицы Советской Армии (НФС) - в 6:00, последний рейс от этой же остановки - в 21:00. Первый рейс от остановки «Дом молодежи» - в 6:30, последний автобус будет уходить в 21:30. Интервал движения составит в среднем 20 минут.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
4 июля 2018
361
4 июля 2018
201
4 июля 2018
1069
4 июля 2018
1081
4 июля 2018 , 21:31
361
Схема движения будет изменена с четверга, 5 июля. Сейчас автобусы ездят до остановки...
4 июля 2018 , 17:26
209
13-19 ноября в Самаре пройдет Третий всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы...
4 июля 2018 , 16:19
201
В Самаре оборудованы для купания восемь пляжей. Также открыты два пляжа для маломобильных...
4 июля 2018 , 14:10
495
К началу сентября должен появиться новый транспортный план.
4 июля 2018 , 13:09
241
Театр Наций откроет новый сезон 2018-2019 спектаклем руководителя театра-студии...
4 июля 2018 , 12:49
312
Основные статьи расходов зарубежных гостей - проживание в гостиницах, рестораны, транспорт,...
4 июля 2018 , 12:37
1069
Футбольные фанаты прибудут на матч сборных Англии и Швеции, который пройдет на...
4 июля 2018 , 11:43
244
Основные работы, в частности, мойка улиц, ведутся ночью. Днем убирают улицы с менее интенсивным...
4 июля 2018 , 10:59
385
Выпускник аэрокоса остается болельщиком «Крыльев Советов».
4 июля 2018 , 10:26
1081
Вечером во вторник, 3 июля, определился соперник сборной Швеции по четвертьфиналу Чемпионата мира...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
28 июня 2018
13888
На нем прилетели более 400 болельщиков.
29 июня 2018
11872
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
19 июня 2018
8526
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
8130
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
17 июня 2018
7484
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
25 июня 2018
1574
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
9 июня 2018
1338
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
622
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
999
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
535
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.