Автобус № 35 будет ездить до Дома молодежи

Как сообщает пресс-служба городской администрации, изменения связаны с многочисленными просьбами жителей Самары.Начало движения от улицы Советской Армии (НФС) - в 6:00, последний рейс от этой же остановки - в 21:00. Первый рейс от остановки «Дом молодежи» - в 6:30, последний автобус будет уходить в 21:30. Интервал движения составит в среднем 20 минут.