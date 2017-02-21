"АвтоВАЗ" возвращается в режим пятидневной рабочей недели

Это было связано с необходимостью сохранения коллектива завода в условиях сокращавшегося спроса на авто на российском рынке в 2016 году и, соответственно, меньшим производственным заказом.Также, по данным пресс-службы предприятия, на АвтоВАЗе начал работать индустриальный парк, в котором планируется обеспечить занятость сотрудников завода, работников дочерних структур и поставщиков.В индустриальный парк были переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), дирекции по закупкам и другие площадки автогиганта. В течение 2017 года в структуру нового подразделения передадут еще несколько объектов. В результате площадь парка составит приблизительно 300 тыс.кв.м. Эти здания и сооружения подготовят для размещения новых производств АвтоВАЗа и для сдачи в аренду сторонним резидентам. Например, Сбербанк планирует открыть здесь центр корпоративных решений на 1000 рабочих мест, часть площадей займет АО «Металлист-Самара» (около 300 рабочих мест).