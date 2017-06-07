АвтоВАЗ начинает выпуск битопливной «Весты»

Как сообщает пресс-служба Волжского автозавода, обновленная версия LADA Vesta может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Автомобиль укомплектуют металлокомпозитным газовым баллоном емкостью 90 литров и рассчитанным на 18 кубометров газа. Его снабдят встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении.Полностью заправленный автомобиль сможет проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя.Первые битопливные автомобили в ближайшее время пройдут тестирование. О поступлении новых машин в дилерскую сеть LADA будет сообщено дополнительно.