АвтоВАЗ начинает выпуск битопливной «Весты»
Автомобиль будет оснащен серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа.
Как сообщает пресс-служба Волжского автозавода, обновленная версия LADA Vesta может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Автомобиль укомплектуют металлокомпозитным газовым баллоном емкостью 90 литров и рассчитанным на 18 кубометров газа. Его снабдят встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении.
Полностью заправленный автомобиль сможет проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя.
Первые битопливные автомобили в ближайшее время пройдут тестирование. О поступлении новых машин в дилерскую сеть LADA будет сообщено дополнительно.
Как сообщает пресс-служба Волжского автозавода, обновленная версия LADA Vesta может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Автомобиль укомплектуют металлокомпозитным газовым баллоном емкостью 90 литров и рассчитанным на 18 кубометров газа. Его снабдят встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении.
Полностью заправленный автомобиль сможет проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя.
Первые битопливные автомобили в ближайшее время пройдут тестирование. О поступлении новых машин в дилерскую сеть LADA будет сообщено дополнительно.
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