Австралийцы и колумбийцы чаще всех обращались к самарским медикам
Пока поклонники футбола развлекаются на Фестивале болельщиков FIFA или посещают матчи, круглосуточно работают службы, отвечающие за их безопасность и сохранение здоровья.
С начала соревнований к медикам поступило около 1500 обращений со всех объектов Чемпионата мира. По состоянию на минувшую пятницу, 15 иностранных граждан направили в стационар. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.
- Большая часть зарегистрированных - это болельщики, а также персонал, занятый на объектах ЧМ. Люди работают на стадионе, на Фанфесте, в трех гостиницах и на спортбазе в Тольятти, где базируется швейцарская команда. Максимально задействованы центральные станции скорой помощи, больница имени Середавина и больница имени Пирогова, - пояснила Сочинская.
По ее словам, количество экипажей скорой помощи, работающих по городу, не сократилось. Для работы на объектах Чемпионата специально были созданы дополнительные 26 бригад. Время ожидания помощи составляет 22 минуты. Медики не фиксируют всплеска вызовов.
- Стараемся максимально быстро и качественно оказывать помощь, - сказала замминистра.
- Наша команда работает днем и ночью, - пояснил главный врач соревнований ЧМ-2018 в Самаре Армен Бенян. - Медики дежурят на стадионе, в гостиницах и на пешеходной зоне в районе Фестиваля болельщиков. Они должны прибыть на вызовы в течение двух-трех минут.
Иностранцы обращались к врачам с мелкими травмами, различными состояниями, связанными с длительным пребыванием в стоячем положении или на жаре. Чаще других помощь была нужна гостям из Австралии и Колумбии. Это не значит, что они наиболее нежные. Медики поясняют, что жители именно этих стран приезжали в самом большом количестве. Поэтому и вероятность того, что им нужна была помощь, возрастала.
Сейчас наиболее актуальны именно «климатические» недуги. Гостей города стараются оповещать о соблюдении мер безопасности во время жары, в зонах отдыха звучат объявления на разных языках.
С начала соревнований к медикам поступило около 1500 обращений со всех объектов Чемпионата мира. По состоянию на минувшую пятницу, 15 иностранных граждан направили в стационар. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.
- Большая часть зарегистрированных - это болельщики, а также персонал, занятый на объектах ЧМ. Люди работают на стадионе, на Фанфесте, в трех гостиницах и на спортбазе в Тольятти, где базируется швейцарская команда. Максимально задействованы центральные станции скорой помощи, больница имени Середавина и больница имени Пирогова, - пояснила Сочинская.
По ее словам, количество экипажей скорой помощи, работающих по городу, не сократилось. Для работы на объектах Чемпионата специально были созданы дополнительные 26 бригад. Время ожидания помощи составляет 22 минуты. Медики не фиксируют всплеска вызовов.
- Стараемся максимально быстро и качественно оказывать помощь, - сказала замминистра.
- Наша команда работает днем и ночью, - пояснил главный врач соревнований ЧМ-2018 в Самаре Армен Бенян. - Медики дежурят на стадионе, в гостиницах и на пешеходной зоне в районе Фестиваля болельщиков. Они должны прибыть на вызовы в течение двух-трех минут.
Иностранцы обращались к врачам с мелкими травмами, различными состояниями, связанными с длительным пребыванием в стоячем положении или на жаре. Чаще других помощь была нужна гостям из Австралии и Колумбии. Это не значит, что они наиболее нежные. Медики поясняют, что жители именно этих стран приезжали в самом большом количестве. Поэтому и вероятность того, что им нужна была помощь, возрастала.
Сейчас наиболее актуальны именно «климатические» недуги. Гостей города стараются оповещать о соблюдении мер безопасности во время жары, в зонах отдыха звучат объявления на разных языках.
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