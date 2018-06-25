Австралийский блогер рассказал о поездке в Самару

Гости Чемпионата мира по футболу продолжают делиться своими впечатлениями о нашем городе. Австралиец Марк Боуман написал в личном блоге небольшой пост о своей поездке в Самару:

- У Самары богатая история. Раньше она была крепостью, а потом центром космического развития Советов. Я заметил, что сюда приехало очень много австралийцев, и для местных жителей мы стали диковинкой с очень далекого континента. Но самарцы покорили нас своими гостеприимством, пивом и многочисленными сербскими гриль-ресторанами. У них в городе километры песчаного пляжа вдоль реки с мощеной набережной. Прям настоящий Мэнли (прибрежный пригород северного Сиднея – прим. - sgpress.ru), только без огромных волн.