Австралийские фанаты в Самаре: «Мы живем на окраине, и нам здесь нравится»

В субботу, 16 июня, сборная Австралии проиграла сборной Франции. Гостей с «зеленого континента» уже можно встретить в Самаре, несмотря на то, что их команда будет играть в нашем городе только 21 июня против Дании.Sgpress.ru пообщался с двумя австралийскими фанатами, которые рассказали о своих впечатлениях о Самаре.- В Самаре нам очень нравится. Настоящую Россию можно увидеть в таких городах. Мы были в Москве и Питере. Это не то. В Самаре мы живем рядом со стадионом, снимаем квартиру. Как мы поняли, это окраина города. Там мы чувствуем себя комфортно. Есть маленькие, уютные бары, магазины. Много времени проводим в том районе. Мы чувствуем себя здесь комфортно и безопасно. Нам есть с чем сравнить. Мы много, где побывали в мире. Джошуа за несколько месяцев до Чемпионата мира отправился в путешествие и посетил с десяток азиатских и европейских городов. В Самаре круто. Только благодаря Чемпионату мира мы приехали сюда.