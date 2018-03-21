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Авиарейсов из Самары в Екатеринбург станет больше

С 25 марта улететь в Екатеринбург можно будет 11 раз в неделю.

По данным пресс-службы Курумоча, авиакомпания «Ямал» увеличивает частоту полетов по маршруту Самара - Екатеринбург. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Вылет из Самары запланирован на 19.10 местного времени, прибытие в Екатеринбург - в 21.40. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 17.35, прилетать в Самару - в 18.05.

Помимо авиакомпании «Ямал» перевозки на маршруте Самара - Екатеринбург - Самара выполняет авиакомпания «Ютэйр». Общее количество рейсов между городами вырастет до 11 в неделю. 
Дата: 21 марта 2018 , 15:29
138
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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