Авиарейсов из Самары в Екатеринбург станет больше

По данным пресс-службы Курумоча, авиакомпания «Ямал» увеличивает частоту полетов по маршруту Самара - Екатеринбург. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.Вылет из Самары запланирован на 19.10 местного времени, прибытие в Екатеринбург - в 21.40. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 17.35, прилетать в Самару - в 18.05.Помимо авиакомпании «Ямал» перевозки на маршруте Самара - Екатеринбург - Самара выполняет авиакомпания «Ютэйр». Общее количество рейсов между городами вырастет до 11 в неделю.