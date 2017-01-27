Авиакомпания «Руслайн» приостановила вылеты из Тюмени в Самару

Причиной стало исключение направления из программы субсидирования региональных воздушных перевозок.



Как сообщает «КоммерсантЪ-Урал», вылеты этой авиакомпании из Тюмени приостановлены в 11 городов России, в том числе в Самару. Также отменены рейсы в Пермь, Ростов-на-Дону, Уфу, Казань, Новосибирск, Красноярск, Горно-Алтайск, Минеральные Воды, Краснодар и Омск.



По данным издания, сейчас между авиакомпанией, аэропортом «Рощино» (Тюмень) и правительством Тюменской области ведутся переговоры о возможности выделения субсидий из областного бюджета и возобновлении полетов. Согласно информации на сайте тюменского аэропорта, направления в Самару другие авиакомпании не предоставляют.