Аварию на теплотрассе на Заводском шоссе устранили в 11:40
Как и анонсировал ранее sgpress.ru, в 11:40 среды, 24 января специалисты ОАО «ПТС» завершили сварочные работы на месте повреждения теплосети диаметром 900 мм.
Как сообщает пресс-служба предприятия, в ходе ремонтных работ заменили участок тепломагистрали длиной свыше 5 метров, а также запорной арматуры и компенсаторов. В настоящий момент начато заполнение трубопровода водой, после чего теплоэнергетики совместно с персоналом коммунальных компаний приступят к переводу потребителей на штатную схему подачи тепла. На время устранения повреждения потребители, получающие услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, были переведены на резервную схему.
В работах были задействованы 24 специалиста ПТС и 12 единиц техники. Ремонт участка теплосети проводился под контролем администрации города и регионального МЧС.
Как сообщает пресс-служба предприятия, в ходе ремонтных работ заменили участок тепломагистрали длиной свыше 5 метров, а также запорной арматуры и компенсаторов. В настоящий момент начато заполнение трубопровода водой, после чего теплоэнергетики совместно с персоналом коммунальных компаний приступят к переводу потребителей на штатную схему подачи тепла. На время устранения повреждения потребители, получающие услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, были переведены на резервную схему.
В работах были задействованы 24 специалиста ПТС и 12 единиц техники. Ремонт участка теплосети проводился под контролем администрации города и регионального МЧС.
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