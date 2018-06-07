Аудиогиды по знаковым самарским местам теперь можно закачивать на смартфон

Многие самарцы и гости города уже знакомы с инновационным туристическим проектом «Виртуальная прогулка». В декабре прошлого года в нескольких знаковых точках города появились информационные пюпитры. Краеведческие тексты о конкретном объекте можно не просто тут же прочитать, но и получить на свой смартфон или планшет ссылку на аудиогид на двух языках и затем вдумчиво гулять под голос экскурсовода. В декабре был дан старт пилотному этапу проекта. Теперь он запущен в постоянном рабочем режиме.



В мае близ знаковых самарских объектов в самых разных точках города появилась еще целая серия пюпитров. Один из них был установлен в центре сквера Высоцкого, близ фонтана. На его открытие пожаловали гости… из истории города, собственной персоной воевода самарской крепости князь Григорий Засекин, городской глава Петр Алабин, основатель и владелец пивоваренного завода Альфред фон Вакано. Они и объявили торжественно о запуске инновационной «Виртуальной прогулки» в рамках подготовки города к ЧМ-2018.



Инструкция по применению



Итак, каждый пюпитр содержит краткий текст о достопримечательности на русском и английском языках, а также QRкод, считав который с помощью смартфона или планшета, можно прослушать аудиоэкскурсию о памятных местах, знаковых событиях, известных людях, оставивших яркий след в истории нашего города. А еше просмотреть фотогалерею, снимки для которой предоставили известные самарские фотографы, блогеры, коллекционеры, увлеченные краеведением горожане.



Авторы проекта подсказывают, что все истории написал и озвучил известный самарский краевед Михаил Перепелкин. Значит, действительно можно заслушаться, поскольку он не просто знаток самарского прошлого, но и замечательный вдумчивый рассказчик. На церемонии запуска проекта Перепелкин дал такую оценку инициативе:



- Это свежий ветер инноваций, ветер будущего. И именно так, по-новому, мы надеемся, многие откроют для себя Самару. Одно дело - информация о том или ином памятнике, событии в газете, книге, в телепередаче. Но у нас стояла задача заинтересовать приехавших к нам гостей, которым надо все получить быстро, емко и при этом в увлекательной форме. Когда готовил истории для записи, рассуждал так: «Приманка должна быть настолько вкусной, чтобы рыба обязательно захотела клюнуть».



Представители компании - инициатора «Виртуальной прогулки» подчеркивают: проект запускается в преддверии активного туристического сезона. Гостям города, да и многим самарцам наверняка понравится идея изучать Самару с «карманным экскурсоводом», в роли которого выступит собственный смартфон. Емкости сети с запасом хватит и на местных абонентов, и на гостей города. Судя по солидному числу скачиваний в течение тестового периода, люди у нас продвинутые, активно пользуются мобильными приложениями, так что уроки краеведческого самообразования пошли в народ.



Первые информационные пюпитры, еще на пилотном этапе, появились на площадях Революции, Хлебной, имени Куйбышева, близ Самарского театра драмы имени М. Горького, лютеранской кирхи, Самарской филармонии, бункера Сталина. За полгода тестового режима аудиогиды были прослушаны более пяти тысяч раз. Самой популярной точкой интерактивной экскурсии оказалась площадь имени Куйбышева.



Ветеранский вердикт



Пожалуй, больше всего интересных исторических достопримечательностей расположено на территории Самарского района. Откуда, собственно, и начинал разрастаться наш город более четырех веков назад. Районная администрация с самого начала оказалась в числе заинтересованных помощников.



- Этот проект стал важным событием, он не только исторический, но и социальный, интересный для жителей всех возрастов, - отметил заместитель главы администрации Самарского района Роман Радюков.



В подтверждение этих слов целая делегация активистов из районного совета ветеранов с удовольствием присоединилась к экскурсии по улицам Ленинградской и Фрунзе. Проводил ее, конечно же, соавтор проекта Михаил Перепелкин. Причем экскурсанты весьма преклонного возраста готовы были рассказать всем вольным слушателям - а их собралось около тридцати - и о своих домах с более чем столетней историей.



Что касается пюпитров, ветеранский вердикт был таким: дело хорошее, кто может - узнает историю по-новому, кто не может - прочитает информацию по-старому и тоже останется доволен. Кстати, многие участники сбора в сквере Высоцкого - горожане всех возрастов - с удовольствием поучаствовали в краеведческой викторине. Вспоминали, каким был прежний памятник на площади Революции - еще до того, как на постаменте появилась фигура вождя пролетариата. Чье имя получил областной историко-краеведческий музей.



Кому мы трем на счастье носик у входа на территорию Самарской ГРЭС - «бабушки» поволжской энергетики. Призы за правильные ответы горожанам вручали «князь Засекин» и «Петр Алабин».



А всем, кто отправился на экскурсию, наградой стало это интереснейшее действо. Михаил Перепелкин заготовил фотоиллюстрации старосамарских особняков, расположенных по ходу маршрута, и экскурсанты вместе сравнивали прошлое с настоящим.



К услугам горожан и гостей Самары установлено уже 60 информационных пюпитров. Читайте, скачивайте, слушайте, погружайтесь в самарскую историю.



Проект «Виртуальная прогулка» реализует компания МТС при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. Информационные пюпитры со ссылкой на аудиогид на двух языках установлены возле знаковых мест и достопримечательностей города. Первые семь пюпитров в рамках пилотного этапа проекта появились в историческом центре города в декабре прошлого года. В мае «Виртуальная прогулка» охватила еще несколько десятков зданий, памятников и других достопримечательностей во всех районах Самары - от вертолетной площадки в поселке Управленческий до музея «Самара Космическая» и обновленного Струковского сада. Проект «Виртуальная прогулка» доступен для абонентов всех операторов.

Справка "СГ":