07 июня 2018 года,
14:52
$ 62.01    72.86   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Аудиогиды по знаковым самарским местам теперь можно закачивать на смартфон

Многие самарцы и гости города уже знакомы с инновационным туристическим проектом «Виртуальная прогулка». В декабре прошлого года в нескольких знаковых точках города появились информационные пюпитры. Краеведческие тексты о конкретном объекте можно не просто тут же прочитать, но и получить на свой смартфон или планшет ссылку на аудиогид на двух языках и затем вдумчиво гулять под голос экскурсовода. В декабре был дан старт пилотному этапу проекта. Теперь он запущен в постоянном рабочем режиме.  

В мае близ знаковых самарских объектов в самых разных точках города появилась еще целая серия пюпитров. Один из них был установлен в центре сквера Высоцкого, близ фонтана. На его открытие пожаловали гости… из истории города, собственной персоной воевода самарской крепости князь Григорий Засекин, городской глава Петр Алабин, основатель и владелец пивоваренного завода Альфред фон Вакано. Они и объявили торжественно о запуске инновационной «Виртуальной прогулки» в рамках подготовки города к ЧМ-2018.

Инструкция по применению

Итак, каждый пюпитр содержит краткий текст о достопримечательности на русском и английском языках, а также QRкод, считав который с помощью смартфона или планшета, можно прослушать аудиоэкскурсию о памятных местах, знаковых событиях, известных людях, оставивших яркий след в истории нашего города. А еше просмотреть фотогалерею, снимки для которой предоставили известные самарские фотографы, блогеры, коллекционеры, увлеченные краеведением горожане.

Авторы проекта подсказывают, что все истории написал и озвучил известный самарский краевед Михаил Перепелкин. Значит, действительно можно заслушаться, поскольку он не просто знаток самарского прошлого, но и замечательный вдумчивый рассказчик. На церемонии запуска проекта Перепелкин дал такую оценку инициативе:

- Это свежий ветер инноваций, ветер будущего. И именно так, по-новому, мы надеемся, многие откроют для себя Самару. Одно дело - информация о том или ином памятнике, событии в газете, книге, в телепередаче. Но у нас стояла задача заинтересовать приехавших к нам гостей, которым надо все получить быстро, емко и при этом в увлекательной форме. Когда готовил истории для записи, рассуждал так: «Приманка должна быть настолько вкусной, чтобы рыба обязательно захотела клюнуть».

Представители компании - инициатора «Виртуальной прогулки» подчеркивают: проект запускается в преддверии активного туристического сезона. Гостям города, да и многим самарцам наверняка понравится идея изучать Самару с «карманным экскурсоводом», в роли которого выступит собственный смартфон. Емкости сети с запасом хватит и на местных абонентов, и на гостей города. Судя по солидному числу скачиваний в течение тестового периода, люди у нас продвинутые, активно пользуются мобильными приложениями, так что уроки краеведческого самообразования пошли в народ.

Первые информационные пюпитры, еще на пилотном этапе, появились на площадях Революции, Хлебной, имени Куйбышева, близ Самарского театра драмы имени М. Горького, лютеранской кирхи, Самарской филармонии, бункера Сталина. За полгода тестового режима аудиогиды были прослушаны более пяти тысяч раз. Самой популярной точкой интерактивной экскурсии оказалась площадь имени Куйбышева.

Ветеранский вердикт

Пожалуй, больше всего интересных исторических достопримечательностей расположено на территории Самарского района. Откуда, собственно, и начинал разрастаться наш город более четырех веков назад. Районная администрация с самого начала оказалась в числе заинтересованных помощников.

- Этот проект стал важным событием, он не только исторический, но и социальный, интересный для жителей всех возрастов, - отметил заместитель главы администрации Самарского района Роман Радюков.

В подтверждение этих слов целая делегация активистов из районного совета ветеранов с удовольствием присоединилась к экскурсии по улицам Ленинградской и Фрунзе. Проводил ее, конечно же, соавтор проекта Михаил Перепелкин. Причем экскурсанты весьма преклонного возраста готовы были рассказать всем вольным слушателям - а их собралось около тридцати - и о своих домах с более чем столетней историей.

Что касается пюпитров, ветеранский вердикт был таким: дело хорошее, кто может - узнает историю по-новому, кто не может - прочитает информацию по-старому и тоже останется доволен. Кстати, многие участники сбора в сквере Высоцкого - горожане всех возрастов - с удовольствием поучаствовали в краеведческой викторине. Вспоминали, каким был прежний памятник на площади Революции - еще до того, как на постаменте появилась фигура вождя пролетариата. Чье имя получил областной историко-краеведческий музей.

Кому мы трем на счастье носик у входа на территорию Самарской ГРЭС - «бабушки» поволжской энергетики. Призы за правильные ответы горожанам вручали «князь Засекин» и «Петр Алабин».

А всем, кто отправился на экскурсию, наградой стало это интереснейшее действо. Михаил Перепелкин заготовил фотоиллюстрации старосамарских особняков, расположенных по ходу маршрута, и экскурсанты вместе сравнивали прошлое с настоящим.

К услугам горожан и гостей Самары установлено уже 60 информационных пюпитров. Читайте, скачивайте, слушайте, погружайтесь в самарскую историю.

Справка "СГ":

Проект «Виртуальная прогулка» реализует компания МТС при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. Информационные пюпитры со ссылкой на аудиогид на двух языках установлены возле знаковых мест и достопримечательностей города. Первые семь пюпитров в рамках пилотного этапа проекта появились в историческом центре города в декабре прошлого года. В мае «Виртуальная прогулка» охватила еще несколько десятков зданий, памятников и других достопримечательностей во всех районах Самары - от вертолетной площадки в поселке Управленческий до музея «Самара Космическая» и обновленного Струковского сада. Проект «Виртуальная прогулка» доступен для абонентов всех операторов.

Дата: 7 июня 2018 , 10:53
134
Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самарский аэропорт впервые примет широкофюзеляжный Boeing 777-300ER
7 июня 2018
32
Самарский аэропорт впервые примет широкофюзеляжный Boeing 777-300ER
В Самаре ограничат движение транспорта на Молодогвардейской и Комсомольской
7 июня 2018
108
В Самаре ограничат движение транспорта на Молодогвардейской и Комсомольской
Специалисты ФСК ЕЭС рассказали об опасностях электрического тока в День защиты детей
7 июня 2018
128
Специалисты ФСК ЕЭС рассказали об опасностях электрического тока в День защиты детей
Земля с уругвайского стадиона будет храниться в Музее самарского футбола
7 июня 2018
166
Земля с уругвайского стадиона будет храниться в Музее самарского футбола
no photo
7 июня 2018
233
Как передвигаться по Самаре в дни матчей ЧМ-2018
На площади Куйбышева проложили 17 километров кабельных линий
7 июня 2018
155
На площади Куйбышева проложили 17 километров кабельных линий
Санаторий «Волга» получил спецприз Российской академии наук
7 июня 2018
154
Санаторий «Волга» получил спецприз Российской академии наук
На Осипенко открыли новый уличный спорткомплекс
7 июня 2018
170
На Осипенко открыли новый уличный спорткомплекс
У драмтеатра читали стихи Пушкина
7 июня 2018
125
У драмтеатра читали стихи Пушкина
Лента новостей
7 июня 2018 , 14:46
32
Самарский аэропорт впервые примет широкофюзеляжный Boeing 777-300ER
Во время ЧМ-2018 Курумоч обслужит 300 допрейсов.
7 июня 2018 , 13:56
108
В Самаре ограничат движение транспорта на Молодогвардейской и Комсомольской
Это связано со строительством инженерных сетей.
7 июня 2018 , 12:37
143
Михаил Бабич вручил госнаграды трем самарцам
Церемония прошла в среду, 6 июня, в Нижнем Новгороде. Полномочный представитель президента РФ в...
7 июня 2018 , 12:35
128
Специалисты ФСК ЕЭС рассказали об опасностях электрического тока в День защиты детей
В филиале ПАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Волги прошел День открытых дверей для детей...
7 июня 2018 , 12:11
166
Земля с уругвайского стадиона будет храниться в Музее самарского футбола
В Самару привезли грунт со стадиона города Монтевидео.
7 июня 2018 , 12:01
233
Как передвигаться по Самаре в дни матчей ЧМ-2018
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
7 июня 2018 , 11:46
155
На площади Куйбышева проложили 17 километров кабельных линий
Надежное электроснабжение инфраструктуры, которая будет задействована во время Чемпионата мира...
7 июня 2018 , 11:46
154
Санаторий «Волга» получил спецприз Российской академии наук
В мае в Кисловодске прошел Всероссийский форум «Здравница - 2018»,...
7 июня 2018 , 11:32
170
На Осипенко открыли новый уличный спорткомплекс
На этой неделе в Октябрьском районе появился новый спорткомплекс, где все желающие могут...
7 июня 2018 , 11:27
125
У драмтеатра читали стихи Пушкина
Многие поклонники творчества Пушкина, живущие в Самаре, с легкостью ответят вам на вопрос, какая...
Все новости
Календарь
Июнь  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
2 июня 2018
6928
6
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5187
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
4025
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в
28 мая 2018
2349
3
В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в "стекле"
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
В Самаре прошел фестиваль прессы
27 мая 2018
2250
1
В Самаре прошел фестиваль прессы
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
В кинотеатре «Художественный» самарцам покажут «Собибор»
8 мая 2018
688
В кинотеатре «Художественный» самарцам покажут «Собибор»
Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» приглашает горожан...
В Самаре на 9 мая поменяют расписание речных судов
8 мая 2018
562
В Самаре на 9 мая поменяют расписание речных судов
В День Победы рейсы будут выполняться по расписанию воскресенья. Об этом сообщают в...
На реконструкцию улицы Дачной из бюджета выделено 5 млн рублей
8 мая 2018
906
На реконструкцию улицы Дачной из бюджета выделено 5 млн рублей
Дорога будет четырехполосной.
Четыре самарских баскетболиста примут участие в чемпионате Европы
10 мая 2018
362
Четыре самарских баскетболиста примут участие в чемпионате Европы
Их вызвали в молодежную сборную России.
С фасадов ТЦ
10 мая 2018
616
С фасадов ТЦ "Кубатура" и ТЦ "Вавилон" убрали рекламу
Работы по подготовке города к встрече гостей Чемпионата мира по футболу находятся в завершающей...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.