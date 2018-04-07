Аудиогиды на иностранных языках появятся в трех городских музеях

Самара готовится к визиту болельщиков на Чемпионат мира 2018 года.



По информации городского департамента культуры и молодежной политики, в музеях города будут работать аудиогиды на иностранных языках. Они появятся в музее «Самара Космическая», Детской картинной галерее, литературно-мемориальном музее имени Горького.