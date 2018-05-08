Атланты, смеющиеся львы и порхающие бабочки. Кто живет на фасадах самарских особняков

Уже десятки лет держат небо, а заодно и крыши, балконы и арки самарских особняков исполинские атланты. Героев мифов и стилизованные под них мужские фигуры можно увидеть на многих купеческих усадьбах. Есть они с легким налетом «русскости» на доме Жукова на улице Ленинградской, 45. Есть и на особняке Подбельского на Фрунзе, 111, сейчас его реставрируют. Необычные атланты, а скорее даже Нептуны или Посейдоны, украшают стены доходного дома Нуйчева на Самарской, 149.- В декоре этого здания использованы самые разные, порой даже не совместимые друг с другом элементы. Здесь и бабочки, и слоны, и Посейдон в раковине. Вид у последнего царственный, он не согнут под грузом, легко и величественно держит одной рукой балкон, - рассказал Александр Житков.Атланты в их практически классическом исполнении раньше украшали фасад особняка Шихобалова на улице Венцека, 55. Скульптуры хранятся в фондах художественного музея, но раньше мускулистые фигуры находились по обе стороны от арки и несли на своих плечах балкон второго этажа. Интересно, что, по словам лектора, атланты на самом деле ничего не держат. Они редко выполняют функцию несущей конструкции и чаще используются просто как декоративный элемент.Женская ипостась атлантов в декоре - кариатиды. Они представляют собой фигуры девушек в богатых нарядах и украшениях, чаще всего с печальными лицами, держащих свою «ношу». По легенде, в древнегреческой Карии, захваченной персами, женщин обратили в рабынь. При этом с них не сняли ни богатых украшений, ни роскошных нарядов. Статуи кариатид в Древней Греции выполняли роль колонн, держащих крыши и перекрытия. В Самаре такие скульптуры, наряду с атлантами, можно увидеть на фасаде дома Подбельского.И все же Самаре далеко до мраморных атлантов Санкт-Петербурга, с их искусно выточенными деталями. У нас все проще, это все-таки лепнина, гипс, притом не очень хорошо сохранившийся.Еще один довольно частый элемент самарской лепнины - четырехгранные столбы, увенчанные бюстом человека, - гермы.- Говоря по-русски, гермы - верстовые столбы, памятные конструкции, с записями о деяниях данного человека. В эпоху Возрождения и чуть позже эти элементы стали использовать в садах для ландшафтного дизайна. Стиль барокко и рококо принес гермам особую популярность. И в Самаре чаще встречаются не атланты с кариатидами, а именно варианты мужских и женских гермов. Примеры можно найти на Ленинградской, 45, на доходном доме Нуйчева. Есть гермы с четкими, почти полными столбами и на винных складах Иванова - это здание на пересечении улиц Венцека и Молодогвардейской, - рассказал лектор.Маскарон - элемент, изображающий анфас лицо человека или голову животного. Свою историю вид декора ведет с древнегреческих масок. Выражение «лица» маскарона может быть как дружелюбным, так и откровенно пугающим, недаром этот элемент некогда призван был выполнять функцию оберега и защищать жилище от злых духов. Стражами дома нередко становятся и лепные львы. Иногда царь зверей держит в пасти кольцо, которое, по легенде, нужно для того, чтобы зверь не заснул, а в реальности часто выполняет роль дверного звонка.Рассмотреть маскароны в Самаре можно на том же доме Нуйчева. Здесь помимо прочего на фасаде есть и бабочки, и злобные демонические фигуры, и даже слоны. Интересен и особняк купца Жоголева на Галактионовской, 57, а также торговый дом Пермякова на Молодогвардейской, 70. Обитают маскароны, но не пугающие, а скорее карнавальные, на гостинице «Бристоль- Жигули» на улице Куйбышева, а также на доходном доме Гринберга и доме Ратнер на Некрасовской, 62. Весьма веселое изображение льва красуется на особняке Шихобалова, а также на здании на улице Куйбышева, 103. Есть эти элементы и на доме Головкина, и на здании реального училища.Среди интересных лепных символов стоит отметить знак уже советского периода, обозначающий готовность к противовоздушной и химической обороне. Он объединяет в себе изображения части противогаза того времени, судового винта, винтовки, серпа и молота и колосьев пшеницы. История его связана с обществом «Мосавиахим», потом символ перешел на значки ГТО и организации ДОСААФ. Такие элементы были на домах, в которых не менее 100 жильцов выполняли необходимый разряд. В Самаре знак можно увидеть на здании, расположенном на пересечении Молодогвардейской и Ленинградской.Эти элементы можно встретить на здании художественного музея на улице Куйбышева, здании ОДО, а также на фасаде Главпочтамта. Барельеф на последнем - самарская вариация на тему брюссельского памятника труду. Тематика имеет мало общего с работой почты и телеграфа - здесь изображены стеклодувы, вынимающие из печи раскаленное стекло. Однако этот сюжет был некогда весьма популярен, похожие барельефы можно встретить в Киеве, Вене и Таллине. Дом купца Иванова на Венцека тоже мог похвастаться барельефом и скульптурой, там некогда были Бахус и нимфы, но в начале советского периода здание лишилось украшений.Фигуры читающего мужчины и женщины в спортивной одежде на здании театра оперы и балета только сегодня выглядят странно. Дело в том, что здание задумывалось как Дворец культуры и спортивный центр. Раньше тут располагались и библиотека, и гимнастический зал. А оперу и балет в этих стенах стали показывать значительно позже.