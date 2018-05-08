Атланты, смеющиеся львы и порхающие бабочки. Кто живет на фасадах самарских особняков
Маскароны и кариатиды, смеющиеся львы и порхающие бабочки - кого только не встретишь на фасадах самарских зданий. Вместе с краеведом Александром Житковым лепнину на старинных особняках и памятниках советского периода разглядывали слушатели лектория, организованного нашим изданием. Эксперт рассказал, почему скульптура спортсменки украшает здание оперного театра и куда отправляться в поисках головы слона.
Атланты и кариатиды
Уже десятки лет держат небо, а заодно и крыши, балконы и арки самарских особняков исполинские атланты. Героев мифов и стилизованные под них мужские фигуры можно увидеть на многих купеческих усадьбах. Есть они с легким налетом «русскости» на доме Жукова на улице Ленинградской, 45. Есть и на особняке Подбельского на Фрунзе, 111, сейчас его реставрируют. Необычные атланты, а скорее даже Нептуны или Посейдоны, украшают стены доходного дома Нуйчева на Самарской, 149.
- В декоре этого здания использованы самые разные, порой даже не совместимые друг с другом элементы. Здесь и бабочки, и слоны, и Посейдон в раковине. Вид у последнего царственный, он не согнут под грузом, легко и величественно держит одной рукой балкон, - рассказал Александр Житков.
Атланты в их практически классическом исполнении раньше украшали фасад особняка Шихобалова на улице Венцека, 55. Скульптуры хранятся в фондах художественного музея, но раньше мускулистые фигуры находились по обе стороны от арки и несли на своих плечах балкон второго этажа. Интересно, что, по словам лектора, атланты на самом деле ничего не держат. Они редко выполняют функцию несущей конструкции и чаще используются просто как декоративный элемент.
Женская ипостась атлантов в декоре - кариатиды. Они представляют собой фигуры девушек в богатых нарядах и украшениях, чаще всего с печальными лицами, держащих свою «ношу». По легенде, в древнегреческой Карии, захваченной персами, женщин обратили в рабынь. При этом с них не сняли ни богатых украшений, ни роскошных нарядов. Статуи кариатид в Древней Греции выполняли роль колонн, держащих крыши и перекрытия. В Самаре такие скульптуры, наряду с атлантами, можно увидеть на фасаде дома Подбельского.
И все же Самаре далеко до мраморных атлантов Санкт-Петербурга, с их искусно выточенными деталями. У нас все проще, это все-таки лепнина, гипс, притом не очень хорошо сохранившийся.
Гермы
Еще один довольно частый элемент самарской лепнины - четырехгранные столбы, увенчанные бюстом человека, - гермы.
- Говоря по-русски, гермы - верстовые столбы, памятные конструкции, с записями о деяниях данного человека. В эпоху Возрождения и чуть позже эти элементы стали использовать в садах для ландшафтного дизайна. Стиль барокко и рококо принес гермам особую популярность. И в Самаре чаще встречаются не атланты с кариатидами, а именно варианты мужских и женских гермов. Примеры можно найти на Ленинградской, 45, на доходном доме Нуйчева. Есть гермы с четкими, почти полными столбами и на винных складах Иванова - это здание на пересечении улиц Венцека и Молодогвардейской, - рассказал лектор.
Маскароны звериные и человеческие
Маскарон - элемент, изображающий анфас лицо человека или голову животного. Свою историю вид декора ведет с древнегреческих масок. Выражение «лица» маскарона может быть как дружелюбным, так и откровенно пугающим, недаром этот элемент некогда призван был выполнять функцию оберега и защищать жилище от злых духов. Стражами дома нередко становятся и лепные львы. Иногда царь зверей держит в пасти кольцо, которое, по легенде, нужно для того, чтобы зверь не заснул, а в реальности часто выполняет роль дверного звонка.
Рассмотреть маскароны в Самаре можно на том же доме Нуйчева. Здесь помимо прочего на фасаде есть и бабочки, и злобные демонические фигуры, и даже слоны. Интересен и особняк купца Жоголева на Галактионовской, 57, а также торговый дом Пермякова на Молодогвардейской, 70. Обитают маскароны, но не пугающие, а скорее карнавальные, на гостинице «Бристоль- Жигули» на улице Куйбышева, а также на доходном доме Гринберга и доме Ратнер на Некрасовской, 62. Весьма веселое изображение льва красуется на особняке Шихобалова, а также на здании на улице Куйбышева, 103. Есть эти элементы и на доме Головкина, и на здании реального училища.
Среди интересных лепных символов стоит отметить знак уже советского периода, обозначающий готовность к противовоздушной и химической обороне. Он объединяет в себе изображения части противогаза того времени, судового винта, винтовки, серпа и молота и колосьев пшеницы. История его связана с обществом «Мосавиахим», потом символ перешел на значки ГТО и организации ДОСААФ. Такие элементы были на домах, в которых не менее 100 жильцов выполняли необходимый разряд. В Самаре знак можно увидеть на здании, расположенном на пересечении Молодогвардейской и Ленинградской.
Барельеф и скульптура
Эти элементы можно встретить на здании художественного музея на улице Куйбышева, здании ОДО, а также на фасаде Главпочтамта. Барельеф на последнем - самарская вариация на тему брюссельского памятника труду. Тематика имеет мало общего с работой почты и телеграфа - здесь изображены стеклодувы, вынимающие из печи раскаленное стекло. Однако этот сюжет был некогда весьма популярен, похожие барельефы можно встретить в Киеве, Вене и Таллине. Дом купца Иванова на Венцека тоже мог похвастаться барельефом и скульптурой, там некогда были Бахус и нимфы, но в начале советского периода здание лишилось украшений.
Фигуры читающего мужчины и женщины в спортивной одежде на здании театра оперы и балета только сегодня выглядят странно. Дело в том, что здание задумывалось как Дворец культуры и спортивный центр. Раньше тут располагались и библиотека, и гимнастический зал. А оперу и балет в этих стенах стали показывать значительно позже.
Атланты и кариатиды
Уже десятки лет держат небо, а заодно и крыши, балконы и арки самарских особняков исполинские атланты. Героев мифов и стилизованные под них мужские фигуры можно увидеть на многих купеческих усадьбах. Есть они с легким налетом «русскости» на доме Жукова на улице Ленинградской, 45. Есть и на особняке Подбельского на Фрунзе, 111, сейчас его реставрируют. Необычные атланты, а скорее даже Нептуны или Посейдоны, украшают стены доходного дома Нуйчева на Самарской, 149.
- В декоре этого здания использованы самые разные, порой даже не совместимые друг с другом элементы. Здесь и бабочки, и слоны, и Посейдон в раковине. Вид у последнего царственный, он не согнут под грузом, легко и величественно держит одной рукой балкон, - рассказал Александр Житков.
Атланты в их практически классическом исполнении раньше украшали фасад особняка Шихобалова на улице Венцека, 55. Скульптуры хранятся в фондах художественного музея, но раньше мускулистые фигуры находились по обе стороны от арки и несли на своих плечах балкон второго этажа. Интересно, что, по словам лектора, атланты на самом деле ничего не держат. Они редко выполняют функцию несущей конструкции и чаще используются просто как декоративный элемент.
Женская ипостась атлантов в декоре - кариатиды. Они представляют собой фигуры девушек в богатых нарядах и украшениях, чаще всего с печальными лицами, держащих свою «ношу». По легенде, в древнегреческой Карии, захваченной персами, женщин обратили в рабынь. При этом с них не сняли ни богатых украшений, ни роскошных нарядов. Статуи кариатид в Древней Греции выполняли роль колонн, держащих крыши и перекрытия. В Самаре такие скульптуры, наряду с атлантами, можно увидеть на фасаде дома Подбельского.
И все же Самаре далеко до мраморных атлантов Санкт-Петербурга, с их искусно выточенными деталями. У нас все проще, это все-таки лепнина, гипс, притом не очень хорошо сохранившийся.
Гермы
Еще один довольно частый элемент самарской лепнины - четырехгранные столбы, увенчанные бюстом человека, - гермы.
- Говоря по-русски, гермы - верстовые столбы, памятные конструкции, с записями о деяниях данного человека. В эпоху Возрождения и чуть позже эти элементы стали использовать в садах для ландшафтного дизайна. Стиль барокко и рококо принес гермам особую популярность. И в Самаре чаще встречаются не атланты с кариатидами, а именно варианты мужских и женских гермов. Примеры можно найти на Ленинградской, 45, на доходном доме Нуйчева. Есть гермы с четкими, почти полными столбами и на винных складах Иванова - это здание на пересечении улиц Венцека и Молодогвардейской, - рассказал лектор.
Маскароны звериные и человеческие
Маскарон - элемент, изображающий анфас лицо человека или голову животного. Свою историю вид декора ведет с древнегреческих масок. Выражение «лица» маскарона может быть как дружелюбным, так и откровенно пугающим, недаром этот элемент некогда призван был выполнять функцию оберега и защищать жилище от злых духов. Стражами дома нередко становятся и лепные львы. Иногда царь зверей держит в пасти кольцо, которое, по легенде, нужно для того, чтобы зверь не заснул, а в реальности часто выполняет роль дверного звонка.
Рассмотреть маскароны в Самаре можно на том же доме Нуйчева. Здесь помимо прочего на фасаде есть и бабочки, и злобные демонические фигуры, и даже слоны. Интересен и особняк купца Жоголева на Галактионовской, 57, а также торговый дом Пермякова на Молодогвардейской, 70. Обитают маскароны, но не пугающие, а скорее карнавальные, на гостинице «Бристоль- Жигули» на улице Куйбышева, а также на доходном доме Гринберга и доме Ратнер на Некрасовской, 62. Весьма веселое изображение льва красуется на особняке Шихобалова, а также на здании на улице Куйбышева, 103. Есть эти элементы и на доме Головкина, и на здании реального училища.
Среди интересных лепных символов стоит отметить знак уже советского периода, обозначающий готовность к противовоздушной и химической обороне. Он объединяет в себе изображения части противогаза того времени, судового винта, винтовки, серпа и молота и колосьев пшеницы. История его связана с обществом «Мосавиахим», потом символ перешел на значки ГТО и организации ДОСААФ. Такие элементы были на домах, в которых не менее 100 жильцов выполняли необходимый разряд. В Самаре знак можно увидеть на здании, расположенном на пересечении Молодогвардейской и Ленинградской.
Барельеф и скульптура
Эти элементы можно встретить на здании художественного музея на улице Куйбышева, здании ОДО, а также на фасаде Главпочтамта. Барельеф на последнем - самарская вариация на тему брюссельского памятника труду. Тематика имеет мало общего с работой почты и телеграфа - здесь изображены стеклодувы, вынимающие из печи раскаленное стекло. Однако этот сюжет был некогда весьма популярен, похожие барельефы можно встретить в Киеве, Вене и Таллине. Дом купца Иванова на Венцека тоже мог похвастаться барельефом и скульптурой, там некогда были Бахус и нимфы, но в начале советского периода здание лишилось украшений.
Фигуры читающего мужчины и женщины в спортивной одежде на здании театра оперы и балета только сегодня выглядят странно. Дело в том, что здание задумывалось как Дворец культуры и спортивный центр. Раньше тут располагались и библиотека, и гимнастический зал. А оперу и балет в этих стенах стали показывать значительно позже.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
8 мая 2018
214
8 мая 2018
168
8 мая 2018
233
8 мая 2018 , 18:04
151
До 15 мая жители Ленинского, Самарского и Кировского районов могут подать заявки для...
8 мая 2018 , 16:33
179
Здание, принадлежавшее ООО «Селена», находилось на пересечении проспекта Ленина и...
8 мая 2018 , 16:23
155
Дорога булет четырехполосной.
8 мая 2018 , 16:04
214
Они будут установлены в Самарском, Ленинском и частично в Железнодорожном районах города....
8 мая 2018 , 15:57
168
В День Победы рейсы будут выполняться по расписанию воскресенья. Об этом сообщают в...
8 мая 2018 , 15:35
138
Всероссийская экологическая акция пройдет в пятницу, 18 мая. Она проводится представителями...
8 мая 2018 , 15:20
233
Такое решение во вторник, 8 мая, принял Приволжский окружный военный суд.
8 мая 2018 , 15:10
248
Здесь же можно было оставить данные пропавших без вести во время Великой Отечественной войны....
8 мая 2018 , 13:34
185
С восьми трибун, установленных на главной площади Самары можно будет наблюдать за проходом...
8 мая 2018 , 13:20
202
Самарская государственная областная академия Наяновой объявляет набор на факультет искусств по...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
4360
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
3773
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
17 апреля 2018
3617
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
16 апреля 2018
3333
На поле стадиона уложили газон. Как это было
6 мая 2018
2753
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
2 мая 2018
3773
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
1721
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
1814
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1287
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1223
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...