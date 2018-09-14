«АстроСамара» приглашает посмотреть на Сатурн и двойные звезды

В понедельник, 17 сентября, Самарский клуб любителей астрономии «АстроСамара» приглашает на бесплатные наблюдения.С помощью мощных телескопов организаторы покажут Луну, планеты Юпитер, Сатурн и Марс, двойные звезды. Просмотр будет сопровождаться лекцией о космосе. Посетителей научат ориентироваться по звездному небу и находить север без компаса.Организаторы советуют взять с собой горячий чай в термосе и надеть теплую одежду.Место сбора: парковка напротив глазной больницы (между «МегаСити» и Загородным парком). Оборудование установят в 19.00. Наблюдения будут до полуночи.Если на запланированное время прогнозируется облачность, то тротуарка либо перенесётся, либо отменится до лучших погодных условий. Резервная дата переноса – 18 сентября.