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Асфальт на площади Куйбышева уложат в два слоя

В Самаре стартовал ремонт на главной площади города. Его стоимость 243 миллиона рублей.

По информации городской администрации, изменения в структуру площади Куйбышева вносить не планируется. Тротуары по периметру площади и в скверах выложат плиткой. Асфальт на центральной части удалят фрезеровкой и уложат двумя слоями новый, высокопрочный. Разметку для проведения парадов сделают из термопластика.

Ограды скверов будут красить и выравнивать. Поврежденные элементы отремонтируют. Те части, которые не подлежат восстановлению, заменят на новые. 
 
Главное изменение, которое ожидает площадь Куйбышева, появление новых линий коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения. На газоны для полива под землей подведут трубы. Помимо этого, скрытым способом проложат электрический кабель. Он необходим для обеспечения энергией техники, которую используют на массовых мероприятиях. 
 
В сквере со стороны перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской установят так называемый «дизель». По требованиям ФИФА, фан-зона, которая будет организована на площади, должна быть обеспечена резервным питанием для бесперебойной работы видеоэкранов.Кроме того, в сквере со стороны перекрестка улиц Красноармейской и Чапаевской выведут «коробки» для подключения нестационарных торговых объектов, которые будут работать на массовых мероприятиях. Ранее предпринимателям приходилось тянуть кабели через всю площадь.

Ремонтные работы не коснутся памятника Куйбышеву и здания Самарского театра оперы и балета. Единственное, что предстоит сделать рабочим – выправить гранитный борт со стороны центрального входа в САТОБ. Он сейчас немного накренился. Его выровняют и заделают образовавшиеся щели.
 



















Нужно добавить, что вход на территорию площади Куйбышева во время ремонта будет ограничен. В связи с этим администрация САТОБа опубликовала схему прохода в здание театра.



 

Дата: 2 июня 2017 , 14:58
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Владимир Пермяков
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