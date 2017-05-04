Артиллеристы готовятся к празднованию Дня Победы в Самаре. Видео
Вечером в среду, 3 мая, многих самарцев потревожили отзвуки взрывов.
Оказалось, что этими "взрывами" были залпы из четырех пушек, которые установили на третьей очереди набережной.
Как сообщал ранее sgpress.ru, в Самаре начались репетиции Парада Победы, который пройдет 9 мая на площади Куйбышева. Пушки, которые установят на набережной в районе Струковского сада, дадут холостой залп.
На время репетиций и самого Парада, доступ на часть пешеходной зоны третьей очереди набережной ограничат.
Видео тренировок артиллеристов в Самаре предоставили очевидцы.
Оказалось, что этими "взрывами" были залпы из четырех пушек, которые установили на третьей очереди набережной.
Как сообщал ранее sgpress.ru, в Самаре начались репетиции Парада Победы, который пройдет 9 мая на площади Куйбышева. Пушки, которые установят на набережной в районе Струковского сада, дадут холостой залп.
На время репетиций и самого Парада, доступ на часть пешеходной зоны третьей очереди набережной ограничат.
Видео тренировок артиллеристов в Самаре предоставили очевидцы.
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