Аргентинцы сняли "Самара Арену"
Журналисты телеканала «Канал 7» посетили Самару.
Как сообщает компания-застройщик ПСО «Казань», сегодня на строительной площадке стадиона «Самара Арена» побывали журналисты аргентинского телеканала «Канал 7» города Мендоса. Роберто Гонзалес и Сильвия Грилло посещают города-огранизаторы Чемпионата мира по футболу для съемок фильма о подготовке России к спортивному соревнованию.
Напомним, сейчас на стадионе ведутся сложные технические работы. Монтаж купола должны завершить к 10 июня, а начать подготовку поля к севу травы – примерно в середине июля.
Как сообщает компания-застройщик ПСО «Казань», сегодня на строительной площадке стадиона «Самара Арена» побывали журналисты аргентинского телеканала «Канал 7» города Мендоса. Роберто Гонзалес и Сильвия Грилло посещают города-огранизаторы Чемпионата мира по футболу для съемок фильма о подготовке России к спортивному соревнованию.
Напомним, сейчас на стадионе ведутся сложные технические работы. Монтаж купола должны завершить к 10 июня, а начать подготовку поля к севу травы – примерно в середине июля.
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