Аргентинцы сняли "Самара Арену"

«Канал 7»

Как сообщает компания-застройщик ПСО «Казань», сегодня на строительной площадке стадиона «Самара Арена» побывали журналисты аргентинского телеканала «Канал 7» города Мендоса. Роберто Гонзалес и Сильвия Грилло посещают города-огранизаторы Чемпионата мира по футболу для съемок фильма о подготовке России к спортивному соревнованию.Напомним, сейчас на стадионе ведутся сложные технические работы. Монтаж купола должны завершить к 10 июня, а начать подготовку поля к севу травы – примерно в середине июля.