Аргентинский журналист: "Борщ в Самаре сделал мой день"

Аргентинский репортер Луис Андрес Хенао опубликовал в одной из соцсетей свои первые впечатления. По его словам, он рад быть в Самаре, несмотря на долгий перелет из Буэнос-Айреса, который занял в сумме более 30 часов. И добавил, что "борщ сделал его первый день" в городе.