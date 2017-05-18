Антимонопольщикам не понравилась реклама с Яковом Моисеевичем
В адрес Самарского УФАС России поступили обращения трех граждан.
Жители сообщили, что, по их мнению, один из рекламных роликов АО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ Самара» нарушает закон о рекламе, поскольку содержит непристойные и оскорбительные образы. Реклама была следующего содержания: «Ну, что, Яков Моисеевич, больше мы за вашу квартиру платить не будем. Зачем платить, лучше покупать. Корпорация «Кошелев», номер телефона». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.
Антимонопольным органом было установлено, что рекламный ролик «Не плати за съемное» содержит признаки нарушения части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе». В соответствии с законом в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении национальности.
Кроме того, в спорной рекламе «Не плати за съемное» содержится информация о приобретении квартиры у застройщика АО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ Самара» с использованием кредитных средств в рамках программы «Президентская ипотека».
Жители сообщили, что, по их мнению, один из рекламных роликов АО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ Самара» нарушает закон о рекламе, поскольку содержит непристойные и оскорбительные образы. Реклама была следующего содержания: «Ну, что, Яков Моисеевич, больше мы за вашу квартиру платить не будем. Зачем платить, лучше покупать. Корпорация «Кошелев», номер телефона». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.
Антимонопольным органом было установлено, что рекламный ролик «Не плати за съемное» содержит признаки нарушения части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе». В соответствии с законом в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении национальности.
Кроме того, в спорной рекламе «Не плати за съемное» содержится информация о приобретении квартиры у застройщика АО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ Самара» с использованием кредитных средств в рамках программы «Президентская ипотека».
Комиссия антимонопольного органа установила, что компания не указала условия, которые, по мнению Самарского УФАС России, являются существенными при предоставлении кредита и влияют на его стоимость, а именно сведения о страховании и об обеспечении кредита по программе «Президентская ипотека». Это, по данным пресс-службы УФАС является нарушением части 3 статьи 28 ФЗ «О рекламе».
В результате антимонопольщики признали рекламу АО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ Самара», ненадлежащей. Материалы проверки передали для возбуждения дел об административных правонарушениях
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
18 мая 2017
49
18 мая 2017
78
18 мая 2017
121
18 мая 2017 , 14:19
49
На страницах «СГ» стартует новый проект - «Город на карте». В этой...
18 мая 2017 , 13:52
72
В прошлом году был принят Федеральный закон, который регламентирует порядок установки,...
18 мая 2017 , 13:50
67
Такую инициативу депутаты Самарской губернской думы озвучили на заседании комитета по транспорту...
18 мая 2017 , 13:47
77
Независимую радиочастоту установят для «скорой помощи», городских волонтерских и...
18 мая 2017 , 13:31
78
На следующей неделе в 30 поликлиниках области начнут менять бумажные полисы обязательного...
18 мая 2017 , 12:37
231
Коммунальная авария произошла в среду, 17 мая. Повреждение диаметром 400 мм был выявлен...
18 мая 2017 , 12:27
101
Трагический инцидент произошел в среду, 17 мая, около 11:40 около трассы Башмаково- Земетчино...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5585
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5183
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3703
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3476
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
676
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
384
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
639
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2768
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.