Антимонопольщикам не понравилась реклама с Яковом Моисеевичем

В адрес Самарского УФАС России поступили обращения трех граждан.



Жители сообщили, что, по их мнению, один из рекламных роликов АО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ Самара» нарушает закон о рекламе, поскольку содержит непристойные и оскорбительные образы. Реклама была следующего содержания: «Ну, что, Яков Моисеевич, больше мы за вашу квартиру платить не будем. Зачем платить, лучше покупать. Корпорация «Кошелев», номер телефона». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.



Антимонопольным органом было установлено, что рекламный ролик «Не плати за съемное» содержит признаки нарушения части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе». В соответствии с законом в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении национальности.



Кроме того, в спорной рекламе «Не плати за съемное» содержится информация о приобретении квартиры у застройщика АО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ Самара» с использованием кредитных средств в рамках программы «Президентская ипотека».



Комиссия антимонопольного органа установила, что компания не указала условия, которые, по мнению Самарского УФАС России, являются существенными при предоставлении кредита и влияют на его стоимость, а именно сведения о страховании и об обеспечении кредита по программе «Президентская ипотека». Это, по данным пресс-службы УФАС является нарушением части 3 статьи 28 ФЗ «О рекламе».



В результате антимонопольщики признали рекламу АО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ Самара», ненадлежащей. Материалы проверки передали для возбуждения дел об административных правонарушениях