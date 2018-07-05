Англичане скупают билеты до Самары, чтобы посетить четвертьфинал Чемпионата мира

Билеты на 90-минутный перелет меду Москвой и Самарой были распроданы уже в течение нескольких минут после финального свистка матча Англия – Колумбия. Сейчас авиабилеты в Россию из аэропорта Хитроу обойдутся фанатам в 1500 фунтов стерлингов. Газета также напоминает английским болельщикам, что от Москвы до Самары, помимо самолета, можно добраться на машине, автобусе или на поезде.